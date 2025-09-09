Відео
Деталь, яка перетворить будь-яку річ на модний хіт

Деталь, яка перетворить будь-яку річ на модний хіт

Дата публікації: 9 вересня 2025 08:40
Будь-яка річ стане трендовою з цією деталлю — знадобиться у цьому сезоні
Дівчина в кофті з капюшоном. Фото: Freepik

Холодний сезон тільки починається, але мода вже підкинула нам головний козир — капюшон. Той самий, що колись був просто практичною деталлю, тепер став модним акцентом, який легко підлаштовується під будь-який образ і додає йому сучасності. Дизайнери вирішили, що нехай буде і тепло, і красиво — і створили безліч варіацій на тему.

Новини.LIVE зараз розповість детальніше про це.

Читайте також:

Яка деталь в образі в тренді

Сьогодні капюшон з’являється не лише на пуховиках чи куртках, а й на пальтах, светрах, кардиганах і навіть сукнях. Alaïa, Sportmax та Stella McCartney показали елегантні пальта з капюшоном, Balmain додав його до шкіряних курток, а Acne Studios запропонували подовжену парку. І навіть класичний бомбер у Eckhaus Latta отримав цю деталь.

У трикотажі ситуація ще цікавіша: худі вийшли за межі спортивного стилю та стали частиною міської бази. Їх носять з міді-спідницями, елегантними пальтами та високими чоботами — гра контрастів зараз у тренді.

Речі з капюшоном набирають популярності
Худі з капюшоном. Фото з Instagram

Неочікуваний, але дуже вдалий варіант — об’ємні в’язані светри та кардигани з капюшоном. Вони чудово поєднуються і з пуховиками, і зі шкіряними куртками, створюючи багатошарові комплекти для найхолодніших днів.

А ще у моді сукні з капюшоном — від лаконічних до вечірніх, як у Dilara Findikoglu. Ну і справжній маст-хев сезону — знімні капюшони, які можна "прикріпити" до будь-якого пальта чи тренча.

Капюшон в образі знову в тренді
Жилетка з капюшоном. Фото з Instagram

Головний секрет стилю з капюшоном простий: якщо верх об’ємний, низ залишаємо більш облягаючим, і навпаки. Тоді образ буде мати збалансований й гармонійний вигляд. І неважливо, чи ви йдете на прогулянку, чи на вечерю, — ця деталь працює на вас завжди.

Раніше ми писали про те, до яких базових речей на осінь варто подивитись.

Також ми повідомляли, які кольори в одязі, на думку Андре Тана, в тренді та, ба більше, омолоджують.

мода тренди речі образ стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
