С чем носить осеннюю обувь летом — тренд, набирающий бешеную популярность

Сапоги и летнее платье. Фото из Instagram

Этим летом неожиданно фаворитом модниц стала одна обувь. Вместо привычных босоножек или вьетнамок красавицы начали отдавать предпочтение сапогам. Дизайнеры считают, что такой тренд навеян изменчивостью погоды.

Об этом пишет Cosmopolitan.

С чем носить сапоги летом

Когда утром палит палящее солнце, а вечером уже льет ливень, сапоги могут стать самым удачным вариантом обуви. Модницы решили воспользоваться таким лайфхаком и сделали из этого настоящий тренд. Кожаные модели в сочетании с легкими летними образами воспроизводят трендовый стиль coastal cowgirl.

Белые сапоги и платье. Фото из Instagram

Особенно популярен такой тренд среди итальянок, испанок и американок. Образы с сапогами несколько бунтарские и яркие, поэтому идеально подходят для интересных мероприятий и фестивалей. Самый простой вариант — выбрать короткое платье, добавить интересную ковбойскую шляпу и аксессуары. Такой стиль будет несколько напоминать кантри-мотивы.

Образ с сапогами. Фото из Instagram

Самыми популярными сейчас являются казаки на низком каблуке. С ними идеально будет сочетаться одежда с бахромой, юбки и платья с рюшами. Кроме того, летние сапоги можно стилизовать с мини-шортами или даже миксом спортивного и романтического стилей.

Стильные сапоги. Фото из Instagram

Сапоги в летних образах могут у кого-то вызвать скептицизм, однако на самом деле они идеально подходят для такого времени года. Это не только удобно и интересно, ведь такая обувь добавляет особого шарма к лукам и делает их необычными.

