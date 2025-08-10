Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Сапоги летом — как носить осеннюю обувь в жаркую погоду

Сапоги летом — как носить осеннюю обувь в жаркую погоду

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 09:19
С чем носить осеннюю обувь летом — тренд, набирающий бешеную популярность
Сапоги и летнее платье. Фото из Instagram

Этим летом неожиданно фаворитом модниц стала одна обувь. Вместо привычных босоножек или вьетнамок красавицы начали отдавать предпочтение сапогам. Дизайнеры считают, что такой тренд навеян изменчивостью погоды.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

С чем носить сапоги летом

Когда утром палит палящее солнце, а вечером уже льет ливень, сапоги могут стать самым удачным вариантом обуви. Модницы решили воспользоваться таким лайфхаком и сделали из этого настоящий тренд. Кожаные модели в сочетании с легкими летними образами воспроизводят трендовый стиль coastal cowgirl.

З чим носити чоботи влітку
Белые сапоги и платье. Фото из Instagram

Особенно популярен такой тренд среди итальянок, испанок и американок. Образы с сапогами несколько бунтарские и яркие, поэтому идеально подходят для интересных мероприятий и фестивалей. Самый простой вариант — выбрать короткое платье, добавить интересную ковбойскую шляпу и аксессуары. Такой стиль будет несколько напоминать кантри-мотивы.

З чим носити чоботи влітку
Образ с сапогами. Фото из Instagram

Самыми популярными сейчас являются казаки на низком каблуке. С ними идеально будет сочетаться одежда с бахромой, юбки и платья с рюшами. Кроме того, летние сапоги можно стилизовать с мини-шортами или даже миксом спортивного и романтического стилей.

З чим носити чоботи влітку
Стильные сапоги. Фото из Instagram

Сапоги в летних образах могут у кого-то вызвать скептицизм, однако на самом деле они идеально подходят для такого времени года. Это не только удобно и интересно, ведь такая обувь добавляет особого шарма к лукам и делает их необычными.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду снова возвращаются скейтерские кеды.

Также мы рассказывали о том, какая трендовая обувь вытеснила балетки осенью 2025 года.

лето мода тренды обувь женская обувь
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации