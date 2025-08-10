Какие трендовые вещи будут модными и следующим летом — не спешите их выбрасывать

Стильный летний образ с шортами-блумерами. Фото из Instagram

Лето 2025 уже подходит к завершению и многие модницы думают над тем, какие вещи стоит приберечь и на следующий сезон. Конечно, в тренде 2026 года будет классическая и базовая одежда, которая не выходит из моды годами. Однако также популярными останутся несколько трендовых вещей именно этим летом.

Тренды этого лета, которые будут актуальны и в 2026 году

Короткие шорты-блумеры

Настоящим хитом лета 2025 стали шорты-блумеры. Они покорили модниц своим изысканным видом и нежностью. Эта романтическая вещь появилась в гардеробе многих и напомнила эстетику бохо, которая сейчас очень популярна. Эксперты считают, что так будет и следующим летом. Поэтому не стоит далеко прятать шорты-блумеры.

Шорты-блумеры. Фото из Instagram

Брюки-палаццо

Понадобятся следующим летом и брюки-палаццо. Они были популярны в 70-х и вернулись в моду в 2025 году. Этот тренд быстро не пройдет, поэтому в следующем сезоне такие брюки точно будут популярны. Палаццо — о легкости и комфорте. Их можно носить с базовыми футболками, топами или рубашками. Образы с этими брюками подойдут на каждый день и под любой случай.

Брюки-палаццо. Фото из Instagram

Бермуды

Еще одна вещь, которая точно пригодится и следующим летом, — шорты-бермуды. Для теплых летних дней такой выбор — именно то, что нужно. Особенно это касается свободных широких моделей из льна или хлопка. Они легкие, комфортные и подойдут как для простых образов, так и для более интересных вариантов.

Бермуды. Фото из Instagram

Эти вещи — не вечные тренды, но в следующем сезоне, вероятнее всего, также будут в моде. Конечно, не потеряют актуальности и базовые футболки, топы, майки и легкие летние платья. Их также стоит приберечь на лето 2026 года.

