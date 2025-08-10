Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Без них не обойтись следующим летом — что не выйдет из моды

Без них не обойтись следующим летом — что не выйдет из моды

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 08:40
Какие трендовые вещи будут модными и следующим летом — не спешите их выбрасывать
Стильный летний образ с шортами-блумерами. Фото из Instagram

Лето 2025 уже подходит к завершению и многие модницы думают над тем, какие вещи стоит приберечь и на следующий сезон. Конечно, в тренде 2026 года будет классическая и базовая одежда, которая не выходит из моды годами. Однако также популярными останутся несколько трендовых вещей именно этим летом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Тренды этого лета, которые будут актуальны и в 2026 году

Короткие шорты-блумеры

Настоящим хитом лета 2025 стали шорты-блумеры. Они покорили модниц своим изысканным видом и нежностью. Эта романтическая вещь появилась в гардеробе многих и напомнила эстетику бохо, которая сейчас очень популярна. Эксперты считают, что так будет и следующим летом. Поэтому не стоит далеко прятать шорты-блумеры.

Влітку 2025 року в тренді будуть шорти-блумери
Шорты-блумеры. Фото из Instagram

Брюки-палаццо

Понадобятся следующим летом и брюки-палаццо. Они были популярны в 70-х и вернулись в моду в 2025 году. Этот тренд быстро не пройдет, поэтому в следующем сезоне такие брюки точно будут популярны. Палаццо — о легкости и комфорте. Их можно носить с базовыми футболками, топами или рубашками. Образы с этими брюками подойдут на каждый день и под любой случай.

Влітку 2026 року в тренді будуть шорти-блумери
Брюки-палаццо. Фото из Instagram

Бермуды

Еще одна вещь, которая точно пригодится и следующим летом, — шорты-бермуды. Для теплых летних дней такой выбор — именно то, что нужно. Особенно это касается свободных широких моделей из льна или хлопка. Они легкие, комфортные и подойдут как для простых образов, так и для более интересных вариантов.

Влітку 2025 року в тренді будуть бермуди
Бермуды. Фото из Instagram

Эти вещи — не вечные тренды, но в следующем сезоне, вероятнее всего, также будут в моде. Конечно, не потеряют актуальности и базовые футболки, топы, майки и легкие летние платья. Их также стоит приберечь на лето 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы снова уверенно ворвались в тренды этого сезона.

Также мы рассказывали о том, какой универсальный головной убор подойдет не на один сезон.

лето одежда тренды оскорбления стиль
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации