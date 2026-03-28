Евровидение София Нерсесян рассказала о своей песне "Ясное солнце"

София Нерсесян рассказала о своей песне "Ясное солнце"

Дата публикации 28 марта 2026 20:35
София Нерсесян. Фото: Новини.LIVE

Представительница Украины на Детском Евровидении-2025 София Нерсесян представила песню "Ясное солнце". Они посвятила композицию украинским военным и их матерям, провожающим сыновей и дочерей на войну.

Об этом София Нерсесян рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

О чем песня "Ясное солнце"

По словам певицы, композиция передает эмоции и переживания семей защитников, в частности боль матерей, которые вынуждены отпускать своих детей на фронт.

"Эта песня посвящена военным и матерям, которые отправляют их на войну. Также это о боли тех матерей, которые волнуются за своих детей", — отметила Нерсесян.

Песня "Ясное солнце" стала еще одним художественным отражением реалий войны и эмоций украинцев, которые ежедневно живут под угрозой обстрелов.

Главный образ в песне — сын, который для своей матери является тем самым ясным солнцем. Он — ее надежда, ее молитва, ее оберег. И одновременно сама материнская любовь становится оберегом для него — на поле боя, вдали от дома.

Также ранее певица делилась, что "Ясное солнце" — это не просто небесное светило. Это наш свет. Это наша вера, которая сильнее любой темноты.

Как писали Новини.LIVE, ранее София Нерсесян поделилась, за кого болела на Нацотборе. По ее словам, у всех были хорошие песни и свои "фишки", но юная артистка выделила выступления Jerry Heil, LELÉKA и The Elliens.

Также мы писали, что букмекеры прогнозируют Украине девятое место на нынешнем Евровидении. В то же время первую строчку занимает Финляндия, от которой выступит дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.

Алексей Харченко - Редактор
