Софія Нерсесян розповіла про свою пісню "Ясне сонце"

Софія Нерсесян.

Представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 Софія Нерсесян представила пісню "Ясне сонце". Вони присвятила композицію українським військовим та їхнім матерям, що проводжають синів і дочок на війну.

Про це Софія Нерсесян розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Про що пісня "Ясне сонце"

За словами співачки, композиція передає емоції та переживання родин захисників, зокрема біль матерів, які змушені відпускати своїх дітей на фронт.

"Ця пісня присвячена військовим і матерям, які випроваджають їх на війну. Також це про біль тих матерів, які хвилюються за своїх дітей", — зазначила Нерсесян.

Пісня "Ясне сонце" стала ще одним мистецьким відображенням реалій війни та емоцій українців, які щодня живуть під загрозою обстрілів.

Головний образ у пісні — син, який для своєї матері є тим самим ясним сонцем. Він — її надія, її молитва, її оберіг. І водночас сама материнська любов стає оберегом для нього — на полі бою, далеко від дому.

Також раніше співачка ділилась, що "Ясне сонце" — це не просто небесне світило. Це наше світло. Це наша віра, яка сильніша за будь-яку темряву.

