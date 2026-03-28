Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Софія Нерсесян розповіла про свою пісню "Ясне сонце"

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 20:35
Софія Нерсесян. Фото: Новини.LIVE

Представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 Софія Нерсесян представила пісню "Ясне сонце". Вони присвятила композицію українським військовим та їхнім матерям, що проводжають синів і дочок на війну.

Про це Софія Нерсесян розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік. 

Про що пісня "Ясне сонце" 

За словами співачки, композиція передає емоції та переживання родин захисників, зокрема біль матерів, які змушені відпускати своїх дітей на фронт.

"Ця пісня присвячена військовим і матерям, які випроваджають їх на війну. Також це про біль тих матерів, які хвилюються за своїх дітей", — зазначила Нерсесян.

Пісня "Ясне сонце" стала ще одним мистецьким відображенням реалій війни та емоцій українців, які щодня живуть під загрозою обстрілів.

Читайте також:

Головний образ у пісні — син, який для своєї матері є тим самим ясним сонцем. Він — її надія, її молитва, її оберіг. І водночас сама материнська любов стає оберегом для нього — на полі бою, далеко від дому.

Також раніше співачка ділилась, що "Ясне сонце" — це не просто небесне світило. Це наше світло. Це наша віра, яка сильніша за будь-яку темряву.

Як писали Новини.LIVE, раніше Софія Нерсесян поділилась, за кого вболівала на Нацвідборі. За її словами, у всіх були хороші пісні та свої "фішки", але юна артистка виділила виступи Jerry Heil, LELÉKA та The Elliens.

Також ми писали, що букмекери прогнозують Україні девʼяте місце на цьогорічному Євробаченні. Водночас першу сходинку займає Фінляндія, від якої виступить дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin.

Євробачення артисти пісні
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації