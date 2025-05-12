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Словению на Евровидении-2025 представит Klemen Slakonja — детали

12 мая 2025 20:20
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Представитель Словении на Евровидении-2025 Klemen Slakonja — что о нем известно
Klemen Slakonja. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В этом году на песенном конкурсе Евровидение Словению представит исполнитель Klemen Slakonja. Он исполнит песню How Much Time Do We Have Left.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о представителе Словении.

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Klemen Slakonja

Клемен Слаконья — это известный актер и комик. Его видео часто попадают в топы, которые вирусные в соцсетях в течение многих лет. Карьеру свою начал он еще в 2007 году.

Klemen Slakonja
Представитель Словении на Евровидении-2025 Klemen Slakonja. Фото: eurovision.tv

Сейчас он пишет песни, а на Евровидении выступит с How Much Time Do We Have Left, что в переводе "Сколько времени у нас осталось".

Известно, что первый сольный альбом Слаконья выйдет уже в этом году.

Клемен Слаконья
Представитель Словении на Евровидении-2025 Klemen Slakonja. Фото: eurovision.tv

Он восемь лет выступал на сцене Национального словенского драматического театра в Любляне. Сейчас ему 39 лет. Родом из Брежицы, где он получил образование в Академии театра, радио, кино и телевидения.

О чем песня How Much Time Do We Have Left

Песня о моменте, когда в паре женщина узнает о смертельной болезни. Контраст создает образ ползающего и улыбающегося малыша, не осознавая, что одного из родителей может вскоре не стать.

Представник Словенії на Євробаченні-2025
Представитель Словении на Евровидении-2025 Klemen Slakonja. Фото: instagram.com/klemenslakonja

Композиция рассказывает об осознании неизбежной потери, неопределенности оставшегося времени для двоих, желании остановить мгновения и страхе одиночества. Она чувственно передает боль, страх и глубокую любовь.

Отметим, что песня, основанная на реальных событиях, рассказывает о периоде, когда жена Клемена, актриса Мойца Фатур, узнала о своей редкой форме рака. Позже ей удалось преодолеть болезнь, а песня стала символом борьбы пары с болью и недугом.

Перевод песни

Наш малыш ползал в гостиной
Ты прочитала диагноз, там было написано, что ты скоро умрешь
Это был солнечный день
Через окно проходили люди, каждый шел своим путем
У нашего малыша была самая большая улыбка
Пока мы не могли делать ничего, кроме как плакать.

Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем.
Все, что я знаю, это то, что я не хочу быть здесь
Без твоей любви
Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем
Хотелось бы, чтобы мы могли замедлить время

Мужчина в белом
С комнатой, полной дипломов, пытается все исправить
Мог бы ввести тебя в гипноз
Сказав, чтобы ты сдалась
Но ты всегда была настроена бороться

Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем
Все, что я знаю, это то, что не хочу быть здесь
Без твоей любви
Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем
Но мы продолжаем стоять крепко

Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей
Ты заставила меня сомневаться в мире
Заставила меня сомневаться в том, что реально
Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей
Твоей способностью исцелять
О, я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей
То, как ты никогда не сдавалась, пока не выросли крылья
И ты научилась летать, сделала петлю в небесах
Ты приземлилась прямо в мои объятия

Напомним, за день до первого полуфинала Евровидения организаторы подтвердили изменение одного из организационных моментов — теперь объявление финалистов будет происходить по-другому.

А Албанию на песенном конкурсе представит фолктроника-дуэт Shkodra Elektronike с песней Zjerm.

Евровидение певец песня Словения конкурс Евровидение 2025
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