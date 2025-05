Представитель Словении на Евровидении-2025 Klemen Slakonja — что о нем известно

Klemen Slakonja. Фото: eurovision.tv

В этом году на песенном конкурсе Евровидение Словению представит исполнитель Klemen Slakonja. Он исполнит песню How Much Time Do We Have Left.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о представителе Словении.

Klemen Slakonja

Клемен Слаконья — это известный актер и комик. Его видео часто попадают в топы, которые вирусные в соцсетях в течение многих лет. Карьеру свою начал он еще в 2007 году.

Сейчас он пишет песни, а на Евровидении выступит с How Much Time Do We Have Left, что в переводе "Сколько времени у нас осталось".

Известно, что первый сольный альбом Слаконья выйдет уже в этом году.

Он восемь лет выступал на сцене Национального словенского драматического театра в Любляне. Сейчас ему 39 лет. Родом из Брежицы, где он получил образование в Академии театра, радио, кино и телевидения.

О чем песня How Much Time Do We Have Left

Песня о моменте, когда в паре женщина узнает о смертельной болезни. Контраст создает образ ползающего и улыбающегося малыша, не осознавая, что одного из родителей может вскоре не стать.

Композиция рассказывает об осознании неизбежной потери, неопределенности оставшегося времени для двоих, желании остановить мгновения и страхе одиночества. Она чувственно передает боль, страх и глубокую любовь.

Отметим, что песня, основанная на реальных событиях, рассказывает о периоде, когда жена Клемена, актриса Мойца Фатур, узнала о своей редкой форме рака. Позже ей удалось преодолеть болезнь, а песня стала символом борьбы пары с болью и недугом.

Перевод песни

Наш малыш ползал в гостиной

Ты прочитала диагноз, там было написано, что ты скоро умрешь

Это был солнечный день

Через окно проходили люди, каждый шел своим путем

У нашего малыша была самая большая улыбка

Пока мы не могли делать ничего, кроме как плакать.

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем.

Все, что я знаю, это то, что я не хочу быть здесь

Без твоей любви

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем

Хотелось бы, чтобы мы могли замедлить время

Мужчина в белом

С комнатой, полной дипломов, пытается все исправить

Мог бы ввести тебя в гипноз

Сказав, чтобы ты сдалась

Но ты всегда была настроена бороться

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем

Все, что я знаю, это то, что не хочу быть здесь

Без твоей любви

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем

Но мы продолжаем стоять крепко

Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей

Ты заставила меня сомневаться в мире

Заставила меня сомневаться в том, что реально

Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей

Твоей способностью исцелять

О, я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей

То, как ты никогда не сдавалась, пока не выросли крылья

И ты научилась летать, сделала петлю в небесах

Ты приземлилась прямо в мои объятия

