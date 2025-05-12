Представитель Словении на Евровидении-2025 Klemen Slakonja — что о нем известно

Словению на Евровидении-2025 представит Klemen Slakonja — детали
В этом году на песенном конкурсе Евровидение Словению представит исполнитель Klemen Slakonja. Он исполнит песню How Much Time Do We Have Left.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о представителе Словении.
Klemen Slakonja
Клемен Слаконья — это известный актер и комик. Его видео часто попадают в топы, которые вирусные в соцсетях в течение многих лет. Карьеру свою начал он еще в 2007 году.
Сейчас он пишет песни, а на Евровидении выступит с How Much Time Do We Have Left, что в переводе "Сколько времени у нас осталось".
Известно, что первый сольный альбом Слаконья выйдет уже в этом году.
Он восемь лет выступал на сцене Национального словенского драматического театра в Любляне. Сейчас ему 39 лет. Родом из Брежицы, где он получил образование в Академии театра, радио, кино и телевидения.
О чем песня How Much Time Do We Have Left
Песня о моменте, когда в паре женщина узнает о смертельной болезни. Контраст создает образ ползающего и улыбающегося малыша, не осознавая, что одного из родителей может вскоре не стать.
Композиция рассказывает об осознании неизбежной потери, неопределенности оставшегося времени для двоих, желании остановить мгновения и страхе одиночества. Она чувственно передает боль, страх и глубокую любовь.
Отметим, что песня, основанная на реальных событиях, рассказывает о периоде, когда жена Клемена, актриса Мойца Фатур, узнала о своей редкой форме рака. Позже ей удалось преодолеть болезнь, а песня стала символом борьбы пары с болью и недугом.
Перевод песни
Наш малыш ползал в гостиной
Ты прочитала диагноз, там было написано, что ты скоро умрешь
Это был солнечный день
Через окно проходили люди, каждый шел своим путем
У нашего малыша была самая большая улыбка
Пока мы не могли делать ничего, кроме как плакать.
Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем.
Все, что я знаю, это то, что я не хочу быть здесь
Без твоей любви
Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем
Хотелось бы, чтобы мы могли замедлить время
Мужчина в белом
С комнатой, полной дипломов, пытается все исправить
Мог бы ввести тебя в гипноз
Сказав, чтобы ты сдалась
Но ты всегда была настроена бороться
Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем
Все, что я знаю, это то, что не хочу быть здесь
Без твоей любви
Сколько времени у нас осталось вместе?
Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем
Но мы продолжаем стоять крепко
Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей
Ты заставила меня сомневаться в мире
Заставила меня сомневаться в том, что реально
Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей
Твоей способностью исцелять
О, я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей
То, как ты никогда не сдавалась, пока не выросли крылья
И ты научилась летать, сделала петлю в небесах
Ты приземлилась прямо в мои объятия
Напомним, за день до первого полуфинала Евровидения организаторы подтвердили изменение одного из организационных моментов — теперь объявление финалистов будет происходить по-другому.
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