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Словенію на Євробаченні-2025 представить Klemen Slakonja — деталі

12 травня 2025 20:20
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Представник Словенії на Євробаченні-2025 Klemen Slakonja — що про нього відомо
Klemen Slakonja. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Цього року на пісенному конкурсі Євробачення Словенію представить виконавець Klemen Slakonja. Він виконає пісню How Much Time Do We Have Left.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про представника Словенії.

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Klemen Slakonja

Клемен Слаконья — це відомий актор та комік. Його відео часто попадають в топи, які вірусяться у соцмережах протягом багатьох років. Карʼєру свою почав він ще у 2007 році.

Klemen Slakonja
Представник Словенії на Євробаченні-2025 Klemen Slakonja. Фото: eurovision.tv

Наразі він пише пісні, а на Євробаченні виступить з How Much Time Do We Have Left, що в перекладі "Скільки часу в нас лишилося".

Відомо, що перший сольний альбом Слаконья вийде вже цього року. 

Клемен Слаконья
Представник Словенії на Євробаченні-2025 Klemen Slakonja. Фото: eurovision.tv

Він вісім років виступав на сцені Національного словенського драматичного театру в Любляні. Нині йому 39 років. Родом із Брежиці, де він здобув освіту в Академії театру, радіо, кіно та телебачення.

Про що пісня How Much Time Do We Have Left

Пісня про момент, коли в парі жінка дізнається про смертельну хворобу. Контраст створює образ малюка, що повзає й усміхається, не усвідомлюючи, що одного з батьків може незабаром не стати.

Представник Словенії на Євробаченні-2025
Представник Словенії на Євробаченні-2025 Klemen Slakonja. Фото: instagram.com/klemenslakonja

Композиція розповідає про усвідомлення неминучої втрати, невизначеність часу, що залишився для двох, бажання зупинити миті та страх самотності. Вона чуттєво передає біль, страх і глибоку любов.

Зазначимо, що пісня, заснована на реальних подіях, розповідає про період, коли дружина Клемена, акторка Мойца Фатур, дізналася про свою рідкісну форму раку. Пізніше їй вдалося подолати хворобу, а пісня стала символом боротьби пари з болем і недугою.

Переклад пісні

Наш малюк повзав у вітальні
Ти прочитала діагноз, там було написано, що ти скоро помреш
Це був сонячний день
Через вікно проходили люди, кожен йшов своїм шляхом
Наш малюк мав найбільшу усмішку
Поки ми не могли робити нічого, окрім як плакати

Скільки часу у нас залишилося разом?
Ми ніколи не знаємо
Все, що я знаю, це те, що не хочу бути тут
Без твоєї любові
Скільки часу у нас залишилося разом?
Ми ніколи не знаємо, ми ніколи не знаємо
Хотілося б, щоб ми могли уповільнити час

Чоловік у білому
З кімнатою, повною дипломів, намагається все виправити
Міг би ввести тебе в гіпноз
Сказавши, щоб ти здалася
Але ти завжди була налаштована боротися

Скільки часу у нас залишилося разом?
Ми ніколи не знаємо
Все, що я знаю, це те, що не хочу бути тут
Без твоєї любові
Скільки часу у нас залишилося разом?
Ми ніколи не знаємо, ми ніколи не знаємо
Але ми продовжуємо стояти міцно

Я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волею
Ти змусила мене сумніватися у світі
Змусила мене сумніватися в тому, що є реальним
Я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волею
Твоєю здатністю зцілювати
О, я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волею
Тим, як ти ніколи не здавалась, поки не виросли крила
І ти навчилася літати, зробила петлю в небі
Ти приземлилася прямо в мої обійми

Нагадаємо, за день до першого півфіналу Євробачення організатори підтвердили зміну одного з організаційних моментів — тепер оголошення фіналістів відбуватиметься по-іншому.

А Албанію на пісенному конкурсі представить фолктроніка-дует Shkodra Elektronike з піснею Zjerm.

Євробачення співак пісня Словенія конкурс Євробачення 2025
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