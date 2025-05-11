Shkodra Elektronike з композицією Zjerm представить Албанію на Євробаченні 2025

Дует Shkodra Elektronike. Фото: RTSH

Албанію на пісенному конкурсі Євробачення-2025 представить фолктроніка-дует Shkodra Elektronike з композицією Zjerm. Пісня здобула перемогу на національному відборі — Festivali i Këngës, отримавши найбільшу підтримку як від професійного журі, так і від глядачів в Албанії та Косові.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про дует Shkodra Elektronike та його пісню на Євробаченні-2025.

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Хто такі Shkodra Elektronike

Shkodra Elektronike — це музичний дует із північного албанського міста Шкодер, заснований у 2019 році. До складу гурту входять композитор і продюсер Коле Лача та співачка й авторка пісень Беатріче Джергджі. Обоє артистів мають албанське походження, проте виросли в Італії.

Свою музику виконавці визначають як "пост-емігрантський поп" — це поєднання електроніки, попу й традиційної албанської музики з виразними мелодіями, ритмічними структурами та текстами про кохання, буденність і внутрішні переживання. Основа творчості дуету — це сучасне переосмислення пісенного спадку рідного регіону.

Популярність прийшла після релізів Ku e Gjeta Vedin і Synin si Qershia, які здобули широке визнання як у самій Албанії, так і на міжнародних фестивалях.

Про пісню Zjerm

Пісня Zjerm — це сучасна баладна композиція з текстом повністю албанською мовою. Автори слів — Беатріче Джергджі та Леке Джелоші, музику написала сама Джергджі, а аранжування створив Коле Лача.

За словами співачки, Zjerm — це "особиста історія, що досліджує тему людського співчуття", і водночас — "сучасна пісня з албанською душею". Центральний образ — вогонь — символізує силу, очищення, руйнування та відродження. У тексті використано традиційне албанське уявлення про вогонь як оберіг від зла, елемент ритуального очищення та зцілення.

Композиція сповнена емоцій — болю, стійкості та надії — і звертається до образів миру, духовного зцілення, захисту довкілля та гідності кожної людини, зокрема забутої чи маргіналізованої.

Як Shkodra Elektronike обрали для Євробачення

Як і більшість албанських представників, дует був обраний через Festivali i Këngës, який цього року відбувся у 63-й раз. Shkodra Elektronike стали одними з 30 учасників фестивалю, дійшли до фіналу, а далі здобули перемогу в голосуванні журі та за SMS, хоча онлайн-голосування виграла співачка Елвана Гята.

Попри те, що Гята вважалася фавориткою фанів, перемогу здобули саме Shkodra Elektronike — і саме вони представлятимуть Албанію на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Раніше ми розповідали, що Іспанію на пісенному конкурсі Євробачення-2025 представлятиме співачка Melody.

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