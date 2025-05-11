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Shkodra Elektronike представит Албанию на Евровидении — кто такие

11 мая 2025 16:30
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Shkodra Elektronike с композицией Zjerm представит Албанию на Евровидении 2025
Дуэт Shkodra Elektronike. Фото: РТШ
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Албанию на песенном конкурсе Евровидение-2025 представит фолктроника-дуэт Shkodra Elektronike с композицией Zjerm. Песня одержала победу на национальном отборе — Festivali i Këngës, получив наибольшую поддержку как от профессионального жюри, так и от зрителей в Албании и Косово.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о дуэте Shkodra Elektronike и его песне на Евровидении-2025.

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Кто такие Shkodra Elektronike

Shkodra Elektronike — это музыкальный дуэт из северного албанского города Шкодер, основанный в 2019 году. В состав группы входят композитор и продюсер Коле Лача и певица и автор песен Беатриче Джергджи. Оба артиста имеют албанское происхождение, однако выросли в Италии.

Свою музыку исполнители определяют как "пост-эмигрантский поп" — это сочетание электроники, попа и традиционной албанской музыки с выразительными мелодиями, ритмическими структурами и текстами о любви, обыденности и внутренних переживаниях. Основа творчества дуэта — это современное переосмысление песенного наследия родного региона.

Известность пришла после релизов Ku e Gjeta Vedin и Synin si Qershia, которые получили широкое признание как в самой Албании, так и на международных фестивалях.

О песне Zjerm

Песня Zjerm — это современная балладная композиция с текстом полностью на албанском языке. Авторы слов — Беатриче Джергджи и Леке Джелоши, музыку написала сама Джергджи, а аранжировку создал Коле Лача.

По словам певицы, Zjerm — это "личная история, исследующая тему человеческого сострадания", и одновременно — "современная песня с албанской душой". Центральный образ — огонь — символизирует силу, очищение, разрушение и возрождение. В тексте использовано традиционное албанское представление об огне как обереге от зла, элементе ритуального очищения и исцеления.

Композиция полна эмоций — боли, стойкости и надежды — и обращается к образам мира, духовного исцеления, защиты окружающей среды и достоинства каждого человека, в частности забытого или маргинализированного.

Как Shkodra Elektronike выбрали для Евровидения

Как и большинство албанских представителей, дуэт был выбран через Festivali i Këngës, который в этом году состоялся в 63-й раз. Shkodra Elektronike стали одними из 30 участников фестиваля, дошли до финала, а дальше одержали победу в голосовании жюри и по SMS, хотя онлайн-голосование выиграла певица Элвана Гята.

Несмотря на то, что Гята считалась фавориткой фанов, победу одержали именно Shkodra Elektronike — и именно они будут представлять Албанию на Евровидении-2025 в Швейцарии.

Ранее мы рассказывали, что Испанию на песенном конкурсе Евровидение-2025 будет представлять певица Melody.

Также мы сообщали, что группа Tautumeitas представит Латвию на Евровидении.

Евровидение музыка Албания песня конкурс Евровидение 2025
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