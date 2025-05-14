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Прошла в финал Евровидения — чем особенна группа Португалии Napa

14 мая 2025 19:51
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Португалию на Евровидении представила группа Napa — что особенного
Группа Napa на сцене Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

На Евровидении-2025 Португалию представила группа Napa, которая прошла в финал песенного конкурса. Музыканты выступили с песней Deslocado.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о группе Napa.

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Группа Napa

Группа Napa ранее выступала под именем Men On The Couch, однако впоследствии обновила название, сохранив при этом энергичность и вдохновение к музыкальному творчеству.

Гурт Napa
Группа Napa на сцене Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv

Коллектив состоит из четырех друзей, чья музыкальная история берет начало с острова Мадейра.

А в 2019 году группа презентовала дебютный альбом Senso Comum. Он привлек внимание слушателей благодаря меланхоличным, но драйвовым композициям. Уже в 2023 году Napa выпустила второй альбом Logo Se Ѵе.

Португалія на Євробаченні 2025
Группа Napa на сцене Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv

В прошлом году группа отправилась в свой первый национальный тур.

О чем песня Deslocado

Название Deslocado в переводе с португальского означает "тот, кто не на своем месте" или "тот, кто не вписывается".

Песня рассказывает историю человека, который чувствует себя иначе среди других. Она о принятии себя, борьбе со страхами и желанием найти свое место.

Перевод песни

Считаю дни, стоя с собранным чемоданом
Накопленная тоска уже почти не вмещается
Внезапно я вижу сад, прямо за крылом
Мама, посмотри в окно, я возвращаюсь домой
Я возвращаюсь домой.
Я возвращаюсь домой.
Я возвращаюсь домой.

Несмотря на то, как это может выглядеть
Я никогда не буду принадлежать этому городу
Море людей, другое солнце
Горы бетона меня не волнуют
Не зовут меня домой

Потому что я пришел издалека, пришел из середины моря.
В сердце океана у меня вся жизнь.
Я прокладываю свой путь, думая о возвращении
К своему дому, острову, миру, Мадейре
Если я объясню тебе слово за словом
Ты все равно не поймешь ту боль, что меня гложет
Одиночество, которое преследует в час отъезда
Я ношу покой, зная, что могу вернуться
Мама, посмотри в окно, я возвращаюсь

Несмотря на то, как это может выглядеть
Я никогда не буду принадлежать этому городу
Море людей, другое солнце.
Горы бетона меня ничем не волнуют
Не зовут меня
Море людей, другое солнце
Горы бетона меня ничем не волнуют
Не зовут меня домой.

Напомним, Новини.LIVE собрали номера первой десятки, которая точно попадает в грандфинал Евровидения-2025.

А по прогнозам букмекеров, Украина сейчас занимает 13 место. В то же время победу прогнозируют финско-шведской группе KAJ.

Евровидение Португалия песни конкурс Евровидение 2025
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