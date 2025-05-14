Португалію на Євробаченні представив гурт Napa — що особливого

Гурт Napa на сцені Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

На Євробаченні-2025 Португалію представив гурт Napa, який пройшов у фінал пісенного конкурсу. Музиканти виступили з піснею Deslocado.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про гурт Napa.

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Гурт Napa

Гурт Napa раніше виступав під ім’ям Men On The Couch, однак згодом оновив назву, зберігши при цьому енергійність і натхнення до музичної творчості.

Гурт Napa на сцені Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Колектив складається з чотирьох друзів, чия музична історія бере початок з острова Мадейра.

А у 2019 році гурт презентував дебютний альбом Senso Comum. Він привернув увагу слухачів завдяки меланхолійним, але драйвовим композиціям. Вже 2023 року Napa випустила другий альбом Logo Se Vе.

Гурт Napa на сцені Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Минулого року гурт вирушив у свій перший національний тур.

Про що пісня Deslocado

Назва Deslocado у перекладі з португальської означає "той, хто не на своєму місці" або "той, хто не вписується".

Пісня розповідає історію людини, яка почувається інакшою серед інших. Вона про прийняття себе, боротьбу зі страхами та бажанням знайти своє місце.

Переклад пісні

Рахую дні, стоячи із зібраною валізою

Накопичена туга вже майже не вміщається

Раптово я бачу сад, прямо за крилом

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому

Тому що я прийшов здалеку, прийшов з середини моря

У серці океану в мене все життя

Я прокладаю свій шлях, думаючи про повернення

До свого дому, острова, світу, Мадейри

Якщо я поясню тобі слово за словом

Ти все одно не зрозумієш той біль, що мене глушить

Самотність, яка переслідує в годину від’їзду

Я ношу спокій, знаючи, що можу повернутися

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали номери першої десятки, яка точно потрапляє до грандфіналу Євробачення-2025.

А за прогнозами букмекерів, Україна наразі посідає 13 місце. Водночас перемогу прогнозують фінсько-шведському гурту KAJ.