Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Євробачення-2026: хто переміг у гранд-фіналі й на якому місці Україна

Євробачення-2026: хто переміг у гранд-фіналі й на якому місці Україна

Ua
Дата публикации 17 мая 2026 02:04
Євробачення-2026: хто переміг у гранд-фіналі й на якому місці Україна
термінова новина

В австрійському Відні відбувся гранд-фінал Євробачення-2026 в суботу, 16 травня. У 70-ту річницю головного пісенного конкурсу Європи перемогу здобула співачка з DARA із піснею Bangaranga.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026 у Відні.

Болгарія — переможець Євробачення-2026

За перемогу на 70-му пісенному конкурсі змагалися 25 країн. Найбільшу кількість балів від журі та глядачів здобула Болгарія: 516 (294 — від залу, 222 — від суддів). На Євробаченні країну представила DARA з піснею Bangaranga, що в перекладі означає "Повстання". 

Представниця від України LELÉKA виступила під номером 7 із піснею Ridnym і посіла дев'яте місце. Співачка набрала 221 бал: 167 від вболівальників та 54 від журі. Одним із центральних елементів номера була харківська бандура, на якій зіграв музикант Ярослав Джусь.

Які країни взяли участь у Євробаченні-2026

Загалом цьогоріч на сцені Євробачення виступили такі учасники:

Читайте также:
  1. Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem
  2. Німеччина: Sarah Engels — Fire
  3. Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
  4. Бельгія: ESSYLA — Dancing on the Ice
  5. Албанія: Alis — Nân
  6. Греція: Akylas — Ferto
  7. Україна: LELÉKA — Ridnym
  8. Австралія: Delta Goodrem — Eclipse
  9. Сербія: LAVINA — Kraj Mene
  10. Мальта: AIDAN — Bella
  11. Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS
  12. Болгарія: DARA — Bangaranga
  13. Хорватія: LELEK — Andromeda
  14. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Франція: Monroe — Regarde
  16. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
  18. Польща: ALICJA — Pray
  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
  20. Швеція: FELICIA — My System
  21. Кіпр: Antigoni — JALLA
  22. Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
  23. Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
  25. Австрія: COSMÓ — Tanzschein

Новини.LIVE розповідали, що на Євробаченні-2026 вперше за 27 років учаснику дозволили використовувати на сцені музичні інструменти. Це було заборонено від 1998 року, коли музику грав оркестр. Такий виняток зробили для Фінляндії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час виконання пісні в другому півфіналі Євробачення-2026 LELÉKA не лише виборола місце у гранд-фіналі головного пісенного конкурсу, а й встановила історичний рекорд, витягнувши легендарну ноту.

Додамо, що виступ на Євробаченні-2026 представника Ізраїлю Ноама Беттана хотіли зірвати. Охороні довелося вивести чотирьох глядачів через порушення порядку.

Болгария победа Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации