Україна
Новый логотип "Евровидения" — как изменилась символика конкурса

18 августа 2025 20:53
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как будет выглядеть логотип "Евровидения" в 2026 году
Новый логотоп "Евровидения". Фото: Суспільне
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В 2026 году "Евровидение" будет отмечать свое 70-летие. По этому случаю песенный конкурс презентует новый логотип.

Об этом со ссылкой на информацию от организаторов конкурса сообщило Суспільне.

Что известно о новом логотипе "Евровидения"

Обновленные логотипы и шрифты по стилю будут одновременно игривые и изящные. В частности, в логотипе будет новая курсивная буква E, а на всех цифровых платформах будут использовать шрифт Singing Sans.

Новый логотип — упрощенный вариант рукописной надписи, который создали в 2004 году и усовершенствовали в 2014 году. Неизменной составляющей является сердце Eurovision Song Contest.

Также презентовали новый графический элемент "Сердце-Хамелеон", который меняют в зависимости от страны, где проходит песенный конкурс. 3D-логотип в форме сердца состоит из 70 слоев, которые символизируют годы истории "Евровидения".

Создателями обновленного бренда Eurovision Song Contest являются Европейский вещательный союз и британская студия PALS.

"Наш новый логотип и визуальный стиль созданы для того, чтобы сделать бренд "Евровидения" более выразительным в цифровом пространстве, объединить все наши проекты под одной айдентикой и защитить бренд на глобальном уровне для членов EBU, ведь конкурс продолжает привлекать новую аудиторию по всему миру", — отметил директор "Евровидения" Мартин Грин.

Напомним, в следующем году "Евровидение" состоится в Австрии. Победу на конкурсе своей стране в этом году принес JJ, который выступал с песней Wasted Love.

Также мы сообщали, что Украину на "Евровидении-2025" представила группа Ziferblat, которая исполнила песню Bird of Pray. На конкурсе коллектив занял девятое место.

Евровидение музыка песни конкурс Логотип
