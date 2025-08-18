Який вигляд матиме логотип "Євробачення" у 2026 році

Новий логотоп "Євробачення". Фото: Суспільне

У 2026 році "Євробачення" відзначатиме своє 70-річчя. З цієї нагоди пісенний конкурс презентує новий логотип.

Про це з посиланням на інформацію від організаторів конкурсу повідомило Суспільне.

Що відомо про новий логотип "Євробачення"

Оновлені логотипи та шрифти за стилем будуть водночас грайливі та витончені. Зокрема, у логотипі буде нова курсивна літера E, а на всіх цифрових платформах використовуватимуть шрифт Singing Sans.

Новий логотип — спрощений варіант рукописного напису, який створили у 2004 році та вдосконалили у 2014 році. Незмінною складовою є серце Eurovision Song Contest.

Також презентували новий графічний елемент "Серце-Хамелеон", який змінюють залежно від країни, де проходить пісенний конкурс. 3D-логотип у формі серця складається із 70 шарів, які символізують роки історії "Євробачення".

Творцями оновленого бренду Eurovision Song Contest є Європейська мовна спілка та британська студія PALS.

"Наш новий логотип і візуальний стиль створені для того, щоб зробити бренд "Євробачення" більш виразним у цифровому просторі, об'єднати всі наші проєкти під однією айдентикою та захистити бренд на глобальному рівні для членів EBU, адже конкурс продовжує приваблювати нову аудиторію по всьому світу", — зазначив директор "Євробачення" Мартін Грін.

Нагадаємо, наступного року "Євробачення" відбудеться в Австрії. Перемогу на конкурсі своїй країні цьогоріч приніс JJ, який виступав із піснею Wasted Love.

Також ми повідомляли, що Україну на "Євробаченні–2025" представив гурт Ziferblat, який виконав пісню Bird of Pray. На конкурсі колектив посів дев'яте місце.