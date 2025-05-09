Нашевидение 2025 - певцы собрали средства военным

Группа Badstreet Boys. Фото: менеджмент артиста

В среду, 7 мая, в Киеве состоялся песенно-донатный конкурс Нашебачення 2025. Событие организовали группа Badstreet Boys (Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр) и продюсеры Юра Карагодин и Сеньор Ежу.

Об этом сообщает менеджмент артиста.

Реклама

Читайте также:

Нашебачення 2025 — участники и достижения

Сообщается, что мероприятие собрало более 1500 зрителей в зале и более 100 тысяч онлайн.

"Нашебачення— это альтернативная сцена, где звучат честные голоса, воплощаются самые смелые идеи. Здесь важны не правила, а подлинность, веселье и донаты на ВСУ", — говорится в сообщении.

На сцене конкурса выступили: певец Виталий Козловский с украиноязычной "Пина Коладой", участники Нацотбора "Евровидения" Маша Кондратенко и Влад Шериф, Latexfauna, Миша Крупин, дуэт Свищ и Добрыднева, POSITIFF,

Vivienne Mort. Специальным гостем стал Pitbull, а завершило вечер совместное выступление Pianoboy и Moisei.

Ведущими вечера стали Женя Янович, Дядя Жора и Даня Повар.

Победила в конкурсе Екатерина Павленко (GO_A), которая вместе с "Хамерман уничтожает вирусы" исполнила рок-версию хита "Dancing Lasha Tumbai". В целом украинским звездам удалось собрать более 5 миллионов гривен на ВСУ.

"Мы обожаем приколы, креативить, донатить и братьев Борисенко. Поэтому возникновение Нашебачення было вопросом времени. Мы создали пространство, где можно помогать в фановый и одновременно действенный способ, где через юмор и музыку и невероятные форматы мы идем к важной цели", — делятся ребята из Badstreet Boys.

Украинские ведущие Дядя Жора и Женя Янович. Фото: менеджмент артиста

Группа Badstreet Boys. Фото: менеджмент артиста

Певец Виталий Козловский. Фото: менеджмент артиста

Ранее мы писали о том, что известно о представителе Армении на Евровидении-2025, который жил в России. Также стало известно, какой талисман украинская группа Ziferblat возьмет на Евровидение.