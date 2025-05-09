Нашебачення 2025 — співаки зібрали кошти військовим

Нашебачення 2025 — українські зірки зібрали 5 млн грн на ЗСУ
У середу, 7 травня, у Києві відбувся пісенно-донатний конкурс Нашебачення 2025. Подію організували гурт Badstreet Boys (Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр) та продюсери Юра Карагодін і Сеньйор Єжу.
Про це повідомляє менеджмент артиста.
Нашебачення 2025 — учасники та досягнення
Повідомляється, що захід зібрав понад 1500 глядачів у залі та більш ніж 100 тисяч онлайн.
"НАШЕБАЧЕННЯ — це альтернативна сцена, де звучать чесні голоси, втілюються найсміливіші ідеї. Тут важливі не правила, а справжність, веселощі та донати на ЗСУ", — йдеться в повідомленні.
На сцені конкурсу виступили: співак Віталій Козловський з україномовною "Піна Коладою", учасники Нацвідбору "Євробачення" Маша Кондратенко і Влад Шериф, Latexfauna, Міша Крупін, дует Свищ і Добриднєва, POSITIFF,
Vivienne Mort. Спеціальним гостем став Pitbull, а завершив вечір спільний виступ Pianoboy і Moisei.
Ведучими вечора стали Женя Янович, Дядя Жора та Даня Повар.
Перемогла в конкурсі Катерина Павленко (GO_A), яка разом з "Хамерман знищує віруси" виконала рок-версію хіта "Dancing Lasha Tumbai". Загалом українським зіркам вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на ЗСУ.
"Ми обожнюємо приколи, креативити, донатити і братів Борисенків. Тому виникнення НАШЕБАЧЕННЯ було питанням часу. Ми створили простір, де можна допомагати у фановий і водночас дієвий спосіб, де через гумор і музику та найнеймовірніші формати ми йдемо до важливої мети", — діляться хлопці з Badstreet Boys.
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