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Нашебачення 2025 — українські зірки зібрали 5 млн грн на ЗСУ

9 травня 2025 13:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Нашебачення 2025 — співаки зібрали кошти військовим
Гурт Badstreet Boys. Фото: менеджмент артиста
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У середу, 7 травня, у Києві відбувся пісенно-донатний конкурс Нашебачення 2025. Подію організували гурт Badstreet Boys (Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр) та продюсери Юра Карагодін і Сеньйор Єжу.

Про це повідомляє менеджмент артиста.

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Повідомляється, що захід зібрав понад 1500 глядачів у залі та більш ніж 100 тисяч онлайн.

"НАШЕБАЧЕННЯ — це альтернативна сцена, де звучать чесні голоси, втілюються найсміливіші ідеї. Тут важливі не правила, а справжність, веселощі та донати на ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

На сцені конкурсу виступили: співак Віталій Козловський з україномовною "Піна Коладою", учасники Нацвідбору "Євробачення" Маша Кондратенко і Влад Шериф,  Latexfauna, Міша Крупін, дует Свищ і Добриднєва, POSITIFF, 
Vivienne Mort. Спеціальним гостем став Pitbull, а завершив вечір спільний виступ Pianoboy і Moisei.

Ведучими вечора стали Женя Янович, Дядя Жора та Даня Повар.

Перемогла в конкурсі Катерина Павленко (GO_A), яка разом з "Хамерман знищує віруси" виконала рок-версію хіта "Dancing Lasha Tumbai". Загалом українським зіркам вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на ЗСУ.

"Ми обожнюємо приколи, креативити, донатити і братів Борисенків. Тому виникнення НАШЕБАЧЕННЯ було питанням часу. Ми створили простір, де можна допомагати у фановий і водночас дієвий спосіб, де через гумор і музику та найнеймовірніші формати ми йдемо до важливої мети", — діляться хлопці з Badstreet Boys.

Нашебачення 2025 — українські зірки зібрали 5 млн грн на ЗСУ - фото 1
Українські ведучі Дядя Жора та Женя Янович. Фото: менеджмент артиста
Нашебачення 2025 — українські зірки зібрали 5 млн грн на ЗСУ - фото 2
Гурт Badstreet Boys. Фото: менеджмент артиста
Нашебачення 2025 — українські зірки зібрали 5 млн грн на ЗСУ - фото 3
Співак Віталій Козловський. Фото: менеджмент артиста

Раніше ми писали про те, що відомо про представника Вірменії на Євробаченні-2025, який жив у Росії. Також стало відомо, який талісман український гурт Ziferblat візьме на Євробачення.

Володимир Дантес українські зірки Євген Янович Дядя Жора Маша Кондратенко
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