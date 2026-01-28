Евровидение-2026 — KHAYAT показал фото из будущего клипа "Герцы"

Украинский певец KHAYAT. Фото: ado.khayat/Instagram

Украинский певец Андрей Хайат, более известный под псевдонимом KHAYAT, который по результатам зрительского голосования получил право стать 10-м финалистом Нацотбора на "Евровидение-2026" анонсировал премьеру нового видео. В частности он обнародовал несколько фото с работы над конкурсной песней "Герцы".

Кадры KHAYAT из будущего клипа "Герцы". Фото: ado.khayat/Instagram

KHAYAT опубликовал фото из будущего клипа "Герцы"

Абсолютный рекордсмен голосования на Нацотборе Андрей KHAYAT анонсировал премьеру нового видео и опубликовал несколько кадров из работы над конкурсной песней "Герцы".

На фото музыкант в разорванной светлой рубашке поверх кольчуги. Лицо направлено вверх, глаза закрыты — сцена передает эмоциональное напряжение и драматическое состояние героя.

В другом кадре KHAYAT склоняется над водной поверхностью: темная цветовая гамма и резкая светотеневая композиция усиливают кинематографичность эпизода.

Певец KHAYAT. Фото: ado.khayat/Instagram

В этом году KHAYAT участвует в Нацотборе на Евровидение с композицией "Герцы". Финал Нацотбора состоится 7 февраля. Поддержать артиста можно будет под номером 8.

Фаны восприняли анонс тепло, в комментариях пишут: "Как дождаться премьеры?", "Вау! Крутой образ, как всегда вдохновляет", "Заинтриговали — ждем релиз" и "Боже, вау! Вот это действительно искусство!".

