Євробачення-2026 — KHAYAT показав фото з майбутнього кліпу "Герци"

Український співак KHAYAT. Фото: ado.khayat/Instagram

Український співак Андрій Хайат, більш відомий під псевдонімом KHAYAT, який за результатами глядацького голосування отримав право стати 10-м фіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2026" анонсував прем'єру нового відео. Зокрема він оприлюднив кілька фото із роботи над конкурсною піснею "Герци".

Про це інформують Новини.LIVE у середу, 28 січня.

Кадри KHAYAT з майбутнього кліпу "Герци". Фото: ado.khayat/Instagram

KHAYAT опублікував фото з майбутнього кліпу "Герци"

Абсолютний рекордсмен голосування на Нацвідборі Андрій KHAYAT анонсував прем’єру нового відео й опублікував кілька кадрів із роботи над конкурсною піснею "Герци".

На фото музикант у розірваній світлій сорочці поверх кольчуги. Обличчя спрямоване догори, очі заплющені — сцена передає емоційну напругу та драматичний стан героя.

В іншому кадрі KHAYAT схиляється над водною поверхнею: темна кольорова гама й різка світлотіньова композиція підсилюють кінематографічність епізоду.

Співак KHAYAT. Фото: ado.khayat/Instagram

Цього року KHAYAT бере участь у Нацвідборі на Євробачення з композицією "Герци". Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого. Підтримати артиста можна буде під номером 8.

Фани сприйняли анонс тепло, у коментарях пишуть: "Як дочекатися прем’єри?", "Вау! Крутий образ, як завжди надихає", "Заінтригували — чекаємо реліз" та "Боже, вау! Оце справді мистецтво!".

