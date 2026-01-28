Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення KHAYAT показав перші кадри з майбутнього кліпу "Герци"

KHAYAT показав перші кадри з майбутнього кліпу "Герци"

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 18:17
Євробачення-2026 — KHAYAT показав фото з майбутнього кліпу "Герци"
Український співак KHAYAT. Фото: ado.khayat/Instagram

Український співак Андрій Хайат, більш відомий під псевдонімом KHAYAT, який за результатами глядацького голосування отримав право стати 10-м фіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2026" анонсував прем'єру нового відео. Зокрема він оприлюднив кілька фото із роботи над конкурсною піснею "Герци".

Про це інформують Новини.LIVE у середу, 28 січня.

Реклама
Читайте також:
KHAYAT показав перші кадри з майбутьного кліпу Герци
Кадри KHAYAT з майбутнього кліпу "Герци". Фото: ado.khayat/Instagram

KHAYAT опублікував фото з майбутнього кліпу "Герци"

Абсолютний рекордсмен голосування на Нацвідборі Андрій KHAYAT анонсував прем’єру нового відео й опублікував кілька кадрів із роботи над конкурсною піснею "Герци".

На фото музикант у розірваній світлій сорочці поверх кольчуги. Обличчя спрямоване догори, очі заплющені — сцена передає емоційну напругу та драматичний стан героя.

В іншому кадрі KHAYAT схиляється над водною поверхнею: темна кольорова гама й різка світлотіньова композиція підсилюють кінематографічність епізоду.

KHAYAT Євробачення 2026
Співак KHAYAT. Фото: ado.khayat/Instagram

Цього року KHAYAT бере участь у Нацвідборі на Євробачення з композицією "Герци". Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого. Підтримати артиста можна буде під номером 8.

Фани сприйняли анонс тепло, у коментарях пишуть: "Як дочекатися прем’єри?", "Вау! Крутий образ, як завжди надихає", "Заінтригували — чекаємо реліз" та "Боже, вау! Оце справді мистецтво!".

Нещодавно український співак KHAYAT відповів, чи погодиться виступати від іншої країни на Євробаченні.

Раніше ми розповідали про скандал із голосуванням за 10-го учасника Нацвідбору на "Євробачення-2026" KHAYAT.

Євробачення пісні співак KHAYAT конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації