Поп-певица Камиль Дхонт, песенный конкурс Евровидение. Фото: instagram.com/camille_dhont, eurovision.com. Коллаж: Новини.LIVE

Бельгийская общественная телерадиокомпания VRT предложила 25-летней поп-певице Камиль Дхонт выступить на международном песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае 2027 года в болгарском Бургасе. Артистка пока не дала окончательного ответа, однако, по данным СМИ, уже занимается поиском конкурсной песни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на бельгийское издание HLN.

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Бельгия выбирает представителя на "Евровидение-2027"

На этот раз фламандский вещатель решил провести внутренний отбор без телевизионных шоу и публичного голосования. Источники, близкие к отборочной комиссии VRT, подтвердили журналистам, что певица получила официальное приглашение.

Кандидатуру Дхонт рассматривали ещё в 2022 году. Однако тогда участие в конкурсе не вписывалось в плотный график артистки.

Недавно в программе MakeUpDate певица рассказала, что хотела бы исполнять песни на английском языке. Ведущий спросил, сможет ли она сделать это на «Евровидении».

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"Это было бы круто. Скажу только, что не исключаю этого. Но посмотрим", — ответила Дхонт.

Певица также публиковала фотографии из Стокгольма, где, вероятно, работала в музыкальной студии. Кроме того, она появилась на совместных снимках с норвежской авторкой песен Элси Бей и бывшей участницей финского национального отбора Goldielocks.

Что известно о певице Камиль Дхонт

Артистка приобрела популярность благодаря музыкальному сериалу #LikeMe и победе в бельгийском шоу The Masked Singer.

Дхонт также организует собственные цирковые шоу, в которых сочетает пение, танцы и акробатику. Летом 2026 года она дала 34 концерта на пляже бельгийского города Остенде.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября "Суспільне" обнародовало лонг-лист украинского Национального отбора на "Евровидение-2027". В него вошли 18 артистов и групп. В этом году максимальное количество участников первого этапа увеличили с 12 до 18.

Также мы сообщали о том, что первой победительницей в истории "Евровидения" стала представительница Филиппин Кармель. В финале конкурса, который состоялся 14 ноября в Бангкоке, певица получила 211 баллов за исполнение композиции "Sobra-Sobra".