Победительница Евровидения 2026 года в Азии Кармель. Фото: instagram.com/eurovisionasia/

Филиппинская певица Кармель с песней "Sobra-Sobra" одержала победу на дебютном конкурсе Евровидение Азия 2026. В финале, который состоялся 14 ноября в Бангкоке, артистка набрала 211 баллов от жюри и зрителей. Таким образом, Филиппины стали первой страной-победительницей в истории конкурса.

Об этом сообщили на официальном сайте конкурса, передает Новини.LIVE.

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Сколько баллов получила победительница Евровидения Азия

Кармель получила 93 балла от профессионального жюри и ещё 118 — от зрителей. В обоих голосованиях певица заняла первое место.

Результаты финального голосования на Евровидении Азия 2026. Фото: instagram.com/eurovisionasia/

Композицию "Sobra-Sobra" для представительницы Филиппин написали Ника дель Росарио и Мэтт Олавидес. В песне сочетаются английский и филиппинский языки. Ее описывают как гимн женской самостоятельности и уверенности в себе.

Награду — хрустальный микрофон — Кармель вручила болгарская певица Дара, победившая на Евровидении-2026 в Вене.

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В дебютном конкурсе соревновались представители 11 стран: Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Монголии, Непала, Южной Кореи, Таиланда и Филиппин.

Во время трансляции также привлекло внимание выступление представителя Непала Пратика Гимала Рая. После исполнения песни "Ananta Maya" он обратился к зрителям с просьбой поддержать его страну.

"Намасте! Поддержите Непал, потому что Непал сейчас переживает очень тяжелую ситуацию. Поддержите Непал!", — сказал певец.

При этом он не уточнил, какую именно ситуацию имел в виду.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября в Бангкоке состоялся финал первого в истории Евровидения Азия. В конкурсе приняли участие представители 11 стран, а зрители со всего мира могли принять участие в голосовании за участников.

Также Новини.LIVE писали, что лонг-лист национального отбора на Евровидение-2027 расширили с 12 до 18 участников. Такое решение было принято по инициативе музыкального продюсера конкурса Дмитрия Шурова, чтобы больше артистов получили шанс пройти в следующий этап.