Учасники Евровидения Азия 2026 года. Фото: instagram.com/eurovisionasia/

В субботу, 14 ноября, в столице Таиланда проходит финал первого в истории Евровидения Азия. За победу соревнуются представители 11 стран, а шоу транслируется на официальном YouTube-канале Евровидения. К голосованию могут присоединиться зрители со всего мира.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Кто выступает на Евровидении Азия 2026

Финал проходит на площадке One Bangkok Forum в Бангкоке. Ведущими дебютного конкурса стали тайский телеведущий Вуди Милинтхачинда и модель, актриса и телеведущая Синди Бишоп.

На сцену выйдут представители 11 стран в следующем порядке:

Вьетнам — Tóc Tiên с песней "Em Tiên". Камбоджа — Monetrey, "I Let You Go". Лаос — Thinla, "Bae". Монголия — Beck, "Chamguigeer (Without You)". Бутан — Nyendra, "Lhayi Semo". Филиппины — Carmelle, "Sobra-Sobra". Бангладеш — Beatmosphere, "Tumi Ele". Таиланд — Mang & Daou, "Aroma". Южная Корея — Junhee, "Deep Dive". Непал — Pratik Himal Rai, "Ananta Maya". Малайзия — Aina Abdul, "Bluest Sky".

Среди приглашенных гостей — тайский певец и актер Jeff Satur и DARA, которая победила на Евровидении-2026 от Болгарии с песней "Bangaranga". Откроет финальное шоу азербайджанский певец Jamal.

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Где смотреть финал и как проголосовать

Трансляция доступна на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest. Она началась в 15:30 по киевскому времени.

Зрители из разных стран могут принять участие в голосовании на официальном сайте конкурса. Каждый пользователь получает восемь бесплатных голосов, которые нужно распределить как минимум между тремя участниками. По желанию можно приобрести до десяти дополнительных голосов.

Результаты будут определяться по двум составляющим: 50% оценки составят голоса профессионального жюри, ещё 50% — зрительское голосование. Зрители из стран-участниц не могут голосовать за представителя своей страны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Суспильне расширило лонг-лист национального отбора на Евровидение-2027 с 12 до 18 участников. Такое решение было принято по инициативе музыкального продюсера конкурса Дмитрия Шурова, чтобы больше артистов получили шанс пройти в следующий этап.

Также Новини.LIVE писали, что Нидерланды отказались от участия в Евровидении-2027 из-за споров вокруг допуска Израиля к конкурсу. В общественном вещании NPO пояснили, что не удалось заручиться достаточной поддержкой для возвращения страны на песенный конкурс после годичного перерыва.