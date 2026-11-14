Учасники Євробачення Азія 2026. Фото: instagram.com/eurovisionasia/

У суботу, 14 листопада, у столиці Таїланду проходить фінал першого в історії Євробачення Азія. За перемогу змагаються представники 11 країн, а шоу транслюють на офіційному YouTube-каналі Євробачення. До голосування можуть долучитися глядачі з усього світу.

Про це пише Новини.LIVE.

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Хто виступає на Євробаченні Азія 2026

Фінал проходить на майданчику One Bangkok Forum у Бангкоку. Ведучими дебютного конкурсу стали тайський телеведучий Вуді Мілінтхачинда та модель, акторка й телеведуча Сінді Бішоп.

На сцену вийдуть представники 11 країн у такому порядку:

В'єтнам — Tóc Tiên із піснею "Em Tiên". Камбоджа — Monetrey, "I Let You Go". Лаос — Thinla, "Bae". Монголія — Beck, "Chamguigeer (Without You)". Бутан — Nyendra, "Lhayi Semo". Філіппіни — Carmelle, "Sobra-Sobra". Бангладеш — Beatmosphere, "Tumi Ele". Таїланд — Mang & Daou, "Aroma". Південна Корея — Junhee, "Deep Dive". Непал — Pratik Himal Rai, "Ananta Maya". Малайзія — Aina Abdul, "Bluest Sky".

Серед запрошених гостей — тайський співак і актор Jeff Satur та DARA, яка перемогла на Євробаченні 2026 року від Болгарії з піснею "Bangaranga". Відкриватиме фінальне шоу азербайджанський співак Jamal.

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Трансляція доступна на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest. Вона розпочалася о 15:30 за київським часом.

Глядачі з різних країн можуть долучитися до голосування на офіційному сайті конкурсу. Кожен користувач отримує вісім безкоштовних голосів, які потрібно розподілити щонайменше між трьома учасниками. За бажанням можна придбати ще до десяти додаткових голосів.

Результати визначатимуть за двома складовими: 50% оцінки становитимуть голоси професійного журі, ще 50% — глядацьке голосування. Глядачі з країн-учасниць не можуть голосувати за представника власної держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Суспільне Мовлення розширило лонглист Національного відбору на Євробачення-2027 із 12 до 18 учасників. Таке рішення ухвалили за ініціативи музичного продюсера конкурсу Дмитра Шурова, щоб більше артистів отримали шанс пройти до наступного етапу.

Також Новини.LIVE писали, що Нідерланди відмовилися від участі в Євробаченні-2027 через суперечки навколо допуску Ізраїлю до конкурсу. У суспільному мовленні NPO пояснили, що не вдалося заручитися достатньою підтримкою для повернення країни на пісенний конкурс після річної перерви.