Переможиця Євробачення Азія 2026 року Кармель. Фото: instagram.com/eurovisionasia/

Філіппінська співачка Кармель із піснею "Sobra-Sobra" здобула перемогу на дебютному конкурсі Євробачення Азія 2026. У фіналі, який відбувся 14 листопада в Бангкоку, артистка набрала 211 балів від журі та глядачів. Таким чином, Філіппіни стали першою країною-переможницею в історії конкурсу.

Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Скільки балів отримала переможниця "Євробачення Азія"

Кармель отримала 93 бали від професійного журі та ще 118 — від глядачів. В обох голосуваннях співачка посіла перше місце.

Результати фінального голосування на Євробаченні Азія 2026. Фото: instagram.com/eurovisionasia/

Композицію "Sobra-Sobra" для представниці Філіппін написали Ніка дель Росаріо та Мат Олавідес. У пісні поєднуються англійська та філіппінська мови. Її описують як гімн жіночої самостійності й упевненості в собі.

Нагороду, кришталевий мікрофон, Кармель вручила болгарська співачка Дара, яка перемогла на "Євробаченні-2026" у Відні.

Читайте також:

Які країни брали участь у першому "Євробаченні Азія"

У дебютному конкурсі змагалися представники 11 країн: Бангладешу, Бутану, В'єтнаму, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, Монголії, Непалу, Південної Кореї, Таїланду та Філіппін.

Під час трансляції також привернув увагу виступ представника Непалу Пратикa Гімала Рая. Після виконання пісні "Ananta Maya" він звернувся до глядачів із проханням підтримати його країну.

"Намасте! Підтримайте Непал, тому що Непал зараз переживає дуже важку ситуацію. Підтримайте Непал!", — сказав співак.

Водночас він не уточнив, яку саме ситуацію мав на увазі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 14 листопада в Бангкоку відбувся фінал першого в історії "Євробачення Азія". У конкурсі взяли участь представники 11 країн, а глядачі з усього світу могли долучитися до голосування за учасників.

Також Новини.LIVE писали, що лонглист Національного відбору на "Євробачення-2027" розширили з 12 до 18 учасників. Таке рішення ухвалили за ініціативи музичного продюсера конкурсу Дмитра Шурова, щоб більше артистів отримали шанс пройти до наступного етапу.