Поп-співачка Каміль Дхонт, пісенний конкурс "Євробачення". Фото: instagram.com/camille_dhont, eurovision.com. Колаж: Новини.LIVE

Бельгійський суспільний мовник VRT запропонував 25-річній попспівачці Каміль Дхонт виступити на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться у травні 2027 року в болгарському Бургасі. Артистка поки не дала остаточної відповіді, проте, за даними ЗМІ, вже працює над пошуком конкурсної пісні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на бельгійське видання HLN.

Реклама

Бельгія обирає представника на Євробачення-2027

Цього разу фламандський мовник вирішив провести внутрішній відбір без телевізійних шоу та публічного голосування. Джерела, близькі до відбіркової комісії VRT, підтвердили журналістам, що співачка отримала офіційне запрошення.

Кандидатуру Дхонт розглядали ще у 2022 році. Однак тоді участь у конкурсі не вписувалася в щільний графік артистки.

Нещодавно у програмі MakeUpDate співачка розповіла, що хотіла б виконувати пісні англійською мовою. Ведучий запитав, чи може вона зробити це на Євробаченні.

Читайте також:

"Це було б круто. Скажу лише, що не виключаю цього. Але побачимо", — відповіла Дхонт.

Співачка також публікувала фотографії зі Стокгольма, де, ймовірно, працювала в музичній студії. Крім того, вона з'явилася на спільних світлинах із норвезькою авторкою пісень Елсі Бей та колишньою учасницею фінського нацвідбору Goldielocks.

Що відомо про співачку Каміль Дхонт

Артистка здобула популярність завдяки музичному серіалу #LikeMe та перемозі в бельгійському шоу The Masked Singer.

Дхонт також організовує власні циркові шоу, у яких поєднує спів, танці та акробатику. Влітку 2026 року вона дала 34 концерти на пляжі бельгійського міста Остенде.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 листопада Суспільне оприлюднило лонглист українського Національного відбору на Євробачення-2027. До нього увійшли 18 артистів та гуртів. Цього року максимальну кількість учасників першого етапу збільшили з 12 до 18.

Також ми інформували про те, що першою переможницею в історії Євробачення Азія стала представниця Філіппін Кармель. У фіналі конкурсу, який відбувся 14 листопада в Бангкоку, співачка отримала 211 балів за виконання композиції "Sobra-Sobra".