Известная певица оценила прогнозы о победителе Нацотбора

Известная певица оценила прогнозы о победителе Нацотбора

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 17:25
Jerry Heil прогнозируют победу на Нацотборе — что говорит Monokate
Певица Екатерина Павленко. Фото: instagram/monokatee

Украинская певица Екатерина Павленко, которая попала в финал Нацотбора Евровидения с сольным проектом Monokate, высказалась о своей сопернице Jerry Heil. Она прокомментировала прогнозы букмекеров, которые обещают победу Яне Шемаевой.

Об этом Monokate заявила в эфире Наше Радио.

"Ни разу не видела, чтобы букмекеры были правы. Это их работа. Но если победит Jerry Heil, ну круто, она заслужила", — сказала Екатерина Павленко, отвечая на вопрос, как она относится к тому, что Jerry Heil лидирует в рейтинге букмекеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По словам Monokate, Jerry Heil сделала очень большой прорыв в своей карьере в этом году. По ее мнению, она была бы сильным представителем от Украины.

Отметим, Екатерина Павленко в 2021 году участвовала в Евровидении в составе группы GO_A. Тогда они заняли пятое место в общем зачете и второе в зрительском голосовании.

Напомним, финал Нацотбора Украины на Евровидение 2026 состоится 7 февраля. На концерте выступят десять финалистов.

Также уже объявили состав жюри Нацотбора на Евровидение. В частности, туда вошли победительница песенного конкурса в 2004 году Руслана и певица ZLATA OGNEVICH.

Jerry Heil букмекеры певица победа Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
