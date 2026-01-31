Jerry Heil прогнозують перемогу на Нацвідборі — що каже Monokate

Співачка Катерина Павленко. Фото: instagram/monokatee

Українська співачка Катерина Павленко, яка потрапила до фіналу Нацвідбору Євробачення із сольним проєктом Monokate, висловилася про свою суперницю Jerry Heil. Вона прокоментувала прогнози букмекерів, які обіцяють перемогу Яні Шемаєві.

Про це Monokate заявила в ефірі Наше Радіо.

Думка Monokate про прогнози букмекерів

"Жодного разу не бачила, щоб букмекери мали рацію. Це їхня робота. Але якщо переможе Jerry Heil, ну круто, вона заслужила", — сказала Катерина Павленко, відповідаючи на запитання, як вона ставиться до того, що Jerry Heil лідирує у рейтингу букмекерів.

За словами Monokate, Jerry Heil зробила дуже великий прорив у своїй кар'єрі цього року. На її думку, вона була б сильним представником від України.

Зазначимо, Катерина Павленко 2021 року брала участь у Євробаченні у складі гурту GO_A. Тоді вони посіли п'яте місце у загальному заліку та друге у глядацькому голосуванні.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору України на Євробачення 2026 відбудеться 7 лютого. На концерті виступлять десять фіналістів.

Також вже оголосили склад журі Нацвідбору на Євробачення. Зокрема, туди увійшли переможниця пісенного конкурсу в 2004 році Руслана та співачка ZLATA OGNEVICH.