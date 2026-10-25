Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова во время Детского Евровидения. Фото: instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова отреагировала на результаты Детского Евровидения-2026. Представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место. Продюсер национального отбора выразила гордость за украинскую участницу и поблагодарила всех, кто поддерживал Украину на конкурсе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Светланы Тарабаровой в Instagram.

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Тарабарова о выступлении Украины на Детском Евровидении

В субботу, 24 октября, на Мальте состоялся финал "Детского Евровидения-2026". За победу соревновались юные артисты из 16 стран, среди которых была и представительница Украины Эрика Колесниченко.

Украинка исполнила песню "НЕ колискова" и заняла девятое место. Победу одержала представительница Армении Наре Керобян с композицией "BOO!".

Светлана Тарабарова, которая была продюсером Национального отбора на конкурс, прокомментировала результат в своём Instagram. Артистка подчеркнула, что гордится Эрикой и другими детьми, которые готовились к выступлению в условиях войны, а также поблагодарила всех за поддержку Украины.

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"Спасибо всем, кто поддержал Украину на Junior Eurovision 2026 🇺🇦 Я же вам говорила, что нужно объединяться ещё сильнее, ведь конкурс песенный, но голоса и политику никто не отменял. Мы гордимся Эрикой и нашими детьми, которые готовились в адское время под взрывы, представили страну прогрессивно, мощно, вокально. Любовь и искусство всё равно пробивают себе путь! Благодарна каждому, эмоции улягутся, а музыка останется!", — написала Тарабарова.

Скриншот сообщения Тарабаровой/Instagram

Новини.LIVE сообщали, что в финале "Детского Евровидения-2026", который состоялся 24 октября на Мальте, соревновались представители 16 стран. Украину представляла Эрика Колесниченко с песней Not a lullaby, которая заняла девятое место, набрав 106 баллов. Победу одержала представительница Армении Naré, набрав 202 балла от жюри и зрителей.

Новини.LIVE писали, что Украина примет участие в "Евровидении-2027", которое впервые пройдет в Болгарии. Национальный отбор проведут по измененному формату, учитывая риски безопасности и возможные трудности зимой. Конкретные изменения в правилах конкурса "Суспільне Мовлення" пока не объявило.