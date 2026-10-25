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Головна Євробачення Пишаємося: Тарабарова про результат на Дитячому Євробаченні

Пишаємося: Тарабарова про результат на Дитячому Євробаченні

Ua ru
25 жовтня 2026 15:41
Дитяче Євробачення-2026: Тарабарова прокоментувала 9-те місце України instagram.com/tarabarova
Українська співачка і композиторка Світлана Тарабарова під час Дитячого Євробачення. Фото: instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова відреагувала на результати "Дитячого Євробачення-2026". Представниця України Еріка Колесніченко посіла дев’яте місце. Продюсерка Нацвідбору висловила гордість за українську учасницю та подякувала всім, хто підтримував Україну на конкурсі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Світлани Тарабарової в Instagram.

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Тарабарова про виступ України на Дитячому Євробаченні

У суботу, 24 жовтня, на Мальті відбувся фінал "Дитячого Євробачення-2026". За перемогу змагалися юні артисти з 16 країн, серед яких була й представниця України Еріка Колесніченко.

Українка виконала пісню "НЕ колискова" та посіла дев’яте місце. Перемогу здобула представниця Вірменії Наре Керобян із композицією "BOO!".

Світлана Тарабарова, яка була продюсеркою Національного відбору на конкурс, прокоментувала результат у своєму Instagram. Артистка наголосила, що пишається Ерікою та іншими дітьми, які готувалися до виступу в умовах війни, а також подякувала всім за підтримку України.

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"Дякую всім, хто підтримав Україну на Junior Eurovision 2026 🇺🇦 я ж вам казала, обʼєднуватись треба сильніше, бо конкурс пісенний, але голоси та політику ніхто не відміняв. Ми пишаємося Ерікою та нашими дітьми, які готувались у пекельний час під вибухи, представили країну прогресивно, потужно, вокально. Любов та мистецтво все одно пробиває шлях ! Вдячна кожному, емоції вщухнуть, а музика залишиться!", — написала Тарабарова.

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Скриншот повідомлення Тарабарової/Instagram

Новини.LIVE інформували, що у фіналі "Дитячого Євробачення-2026", який відбувся 24 жовтня на Мальті, змагалися представники 16 країн. Україну представляла Еріка Колесніченко з піснею Not a lullaby, яка посіла дев’яте місце зі 106 балами. Перемогу здобула представниця Вірменії Naré, набравши 202 бали від журі та глядачів.

Новини.LIVE писали, що Україна візьме участь у Євробаченні-2027, яке вперше прийматиме Болгарія. Національний відбір проведуть за зміненим форматом, враховуючи безпекові ризики та можливі труднощі взимку. Конкретні зміни до правил конкурсу Суспільне Мовлення поки не оголосило.

Євробачення Україна Світлана Тарабарова Мальта пісні співачка конкурс
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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