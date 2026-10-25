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Головна Євробачення Результати Дитячого Євробачення: яке місце посіла Україна

Результати Дитячого Євробачення: яке місце посіла Україна

Ua
25 жовтня 2026 00:36
Україна посіла дев'яте місце на Дитячому Євробаченні-2026 suspilne.media
Виступ представниці України Еріка Колісніченко на Дитячому Євробаченні-2026. Фото: suspilne.media

Увечері в суботу, 24 жовтня, на Мальті відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. За перемогу змагалися учасники із 16 країн Європи. Україну представила Еріка Колесніченко з піснею Not a lullaby. Вона посіла дев'яте місце.

Про це з посиланням на Євробачення Україна передає Новини.LIVE.

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Результати Дитячого Євробачення-2026

Переможницею стала представниця Вірменії — співачка Naré. Її сумарна кількість балів від суддів і глядачів — 202. Українка Еріка Колесніченко набрала 106 балів.

Скільки балів набрали учасники:

  1. Вірменія — 202 бали;
  2. Іспанія — 184 бали;
  3. Франція — 165 балів;
  4. Сан Марино — 148 балів;
  5. Грузія — 145 балів;
  6. Польща — 144 бали;
  7. Мальта — 136 балів;
  8. Нідерланди — 126 балів;
  9. Україна — 106 балів;
  10. Кіпр — 98 балів;
  11. Італія — 87 балів;
  12. Монтенерго — 68 балів;
  13.  Португалія — 64 бали;
  14.  Ірландія — 64 бали;
  15.  Албанія — 62 бали;
  16. Північна Македонія — 57 балів.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що у фіналі Дитячого Євробачення-2026 12-річна Еріка Колесніченко виступала під номером 11. Українці могли підтримати представниця своєї країни. Голосування було безкоштовним.

Також Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Євробачення писав, де відбудеться головний пісенний конкурс Європи у 2027 році. Містом проведення музичної події стане Бургас. Майданчиком для двох півфіналів і грандфіналу стане "Арена Бургас".

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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