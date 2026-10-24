Представниця України на Дитячому Євробаченні-2026 Еріка Колесніченко. Фото: instagram.com/ekia.singer

Фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 24 жовтня, на Мальті в селищі Та-Калі. Україну представить 12-річна Еріка Колісніченко. Відомо, що українці зможуть голосуватися за неї абсолютно безкоштовно.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Дитяче Євробачення-2026

Подивитися фінал конкурсу можна о 22:00 в ефірі та на сайті "Суспільне Культура", а також на junior.eurovision.ua.

Дитяче Євробачення-2026 24 жовтня. Фото: "Суспільне"

Українська представниця Еріка Колесніченко виступить під номером 11. Вона виконає пісню NOT A LULLABY. Відомо, що текст та музику написала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.

Пісня закликає прокинутися, наважитися на зміни та довіряти власним можливостям. У ній гармонійно переплітаються театральна виразність мюзиклу й енергійне звучання кейпопу.

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Композиція нагадує, що реальність не завжди відповідає казковим очікуванням, а для досягнення бажаного необхідно діяти, долати страхи й не втрачати впевненості в собі. Її головний посил полягає в тому, що кожна людина має власну унікальність і здатна розкрити свій потенціал.

Фінал коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко.

Українці можуть голосувати за свою представницю

У межах Дитячого Євробачення глядачі матимуть змогу підтримати учасника від своєї країни.

Представниця України на Дитячому Євробачення-2026 Еріка Колісніченко. Фото: "Суспільне"

Голосування проходитиме в інтернеті у два тури, тож долучитися до нього можна буде з будь-якого куточка світу. Перший етап розпочався 24 жовтня о 00:59 за київським часом і триватиме до 21:59.

Для того, аби безкоштовно віддати голос за Еріку Колесніченко, необхідно перейти на сайт JESC.TV.

Після виступів усіх 16 учасників у прямому ефірі розпочнеться заключний етап онлайн-голосування.

На те, щоб обрати фаворита, глядачам відведуть близько 15 хвилин.

Підсумковий результат сформують дві рівнозначні складові

голоси аудиторії забезпечать 50% результату;

решту 50% визначать оцінки професійних журі з 16 країн-учасниць.

Порядок виступу:

Нідерланди: Maria — "Stronger Together" Кіпр: Harry Georgiou — "Who I Can Be" Португалія: Salvador Rio — "Alma" Чорногорія: Mija Vujović — "Muzika nas spaja" Сан-Марино: Violamarie — "Ruota panoramica" Франція: Alec — "Comment tu vas?" Польща: Wiktor Sas — "Gravity" Вірменія: Naré — "BOO!" Мальта: Beppe Caruana — "Blue Bird" Італія: Matteo Trullu — "Che Cos’è l’Amore?" Україна: Еріка Колесніченко — "NOT A LULLABY" Північна Македонія: Ana Stojanoska — "Idnata jas" Ірландія: Caleb Kirwan & Naomi Gribben — "Níos láidre" Албанія: Eslin Kurti — "Kërce me mua" Грузія: Davit Lomidze — "Sun on the Rooftops" Іспанія: Lucas Paulano — "Cuore bello (te quiero, te quiero)"

Як писали Новини.LIVE, Україна підтвердила свою участь у пісенному конкурсі Євробачення-2027, який прийматиме Болгарія. Водночас процедуру Національного відбору планують змінити через безпекові загрози та ймовірні труднощі в зимовий період.

Раніше ми писали, що Євробачення-2027 відбудеться у Бургасі в "Арені Бургас", місткість якого близько 15 000 глядачів. Йдеться про четверте за чисельністю населення місто Болгарії.