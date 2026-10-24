Дитяче Євробачення-2026: Україна може голосувати за свою представницю
Фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 24 жовтня, на Мальті в селищі Та-Калі. Україну представить 12-річна Еріка Колісніченко. Відомо, що українці зможуть голосуватися за неї абсолютно безкоштовно.
Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.
Дитяче Євробачення-2026
Подивитися фінал конкурсу можна о 22:00 в ефірі та на сайті "Суспільне Культура", а також на junior.eurovision.ua.
Українська представниця Еріка Колесніченко виступить під номером 11. Вона виконає пісню NOT A LULLABY. Відомо, що текст та музику написала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.
Пісня закликає прокинутися, наважитися на зміни та довіряти власним можливостям. У ній гармонійно переплітаються театральна виразність мюзиклу й енергійне звучання кейпопу.
Композиція нагадує, що реальність не завжди відповідає казковим очікуванням, а для досягнення бажаного необхідно діяти, долати страхи й не втрачати впевненості в собі. Її головний посил полягає в тому, що кожна людина має власну унікальність і здатна розкрити свій потенціал.
Фінал коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко.
Українці можуть голосувати за свою представницю
У межах Дитячого Євробачення глядачі матимуть змогу підтримати учасника від своєї країни.
Голосування проходитиме в інтернеті у два тури, тож долучитися до нього можна буде з будь-якого куточка світу. Перший етап розпочався 24 жовтня о 00:59 за київським часом і триватиме до 21:59.
Для того, аби безкоштовно віддати голос за Еріку Колесніченко, необхідно перейти на сайт JESC.TV.
Після виступів усіх 16 учасників у прямому ефірі розпочнеться заключний етап онлайн-голосування.
На те, щоб обрати фаворита, глядачам відведуть близько 15 хвилин.
Підсумковий результат сформують дві рівнозначні складові
- голоси аудиторії забезпечать 50% результату;
- решту 50% визначать оцінки професійних журі з 16 країн-учасниць.
Порядок виступу:
- Нідерланди: Maria — "Stronger Together"
- Кіпр: Harry Georgiou — "Who I Can Be"
- Португалія: Salvador Rio — "Alma"
- Чорногорія: Mija Vujović — "Muzika nas spaja"
- Сан-Марино: Violamarie — "Ruota panoramica"
- Франція: Alec — "Comment tu vas?"
- Польща: Wiktor Sas — "Gravity"
- Вірменія: Naré — "BOO!"
- Мальта: Beppe Caruana — "Blue Bird"
- Італія: Matteo Trullu — "Che Cos’è l’Amore?"
- Україна: Еріка Колесніченко — "NOT A LULLABY"
- Північна Македонія: Ana Stojanoska — "Idnata jas"
- Ірландія: Caleb Kirwan & Naomi Gribben — "Níos láidre"
- Албанія: Eslin Kurti — "Kërce me mua"
- Грузія: Davit Lomidze — "Sun on the Rooftops"
- Іспанія: Lucas Paulano — "Cuore bello (te quiero, te quiero)"
Як писали Новини.LIVE, Україна підтвердила свою участь у пісенному конкурсі Євробачення-2027, який прийматиме Болгарія. Водночас процедуру Національного відбору планують змінити через безпекові загрози та ймовірні труднощі в зимовий період.
Раніше ми писали, що Євробачення-2027 відбудеться у Бургасі в "Арені Бургас", місткість якого близько 15 000 глядачів. Йдеться про четверте за чисельністю населення місто Болгарії.