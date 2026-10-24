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Головна Євробачення Дитяче Євробачення-2026: Україна може голосувати за свою представницю

Дитяче Євробачення-2026: Україна може голосувати за свою представницю

Ua ru
24 жовтня 2026 08:15
Дитяче Євробачення-2026: де дивитися фінал і як безкоштовно проголосувати за Україну instagram.com/ekia.singer
Представниця України на Дитячому Євробаченні-2026 Еріка Колесніченко. Фото: instagram.com/ekia.singer

Фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 24 жовтня, на Мальті в селищі Та-Калі. Україну представить 12-річна Еріка Колісніченко. Відомо, що українці зможуть голосуватися за неї абсолютно безкоштовно.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Дитяче Євробачення-2026

Подивитися фінал конкурсу можна о 22:00 в ефірі та на сайті "Суспільне Культура", а також на junior.eurovision.ua.

Дитяче Євробачення-2026
Дитяче Євробачення-2026 24 жовтня. Фото: "Суспільне"

Українська представниця Еріка Колесніченко виступить під номером 11. Вона виконає пісню NOT A LULLABY. Відомо, що текст та музику написала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.

Пісня закликає прокинутися, наважитися на зміни та довіряти власним можливостям. У ній гармонійно переплітаються театральна виразність мюзиклу й енергійне звучання кейпопу.

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Композиція нагадує, що реальність не завжди відповідає казковим очікуванням, а для досягнення бажаного необхідно діяти, долати страхи й не втрачати впевненості в собі. Її головний посил полягає в тому, що кожна людина має власну унікальність і здатна розкрити свій потенціал.

Фінал коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко.

Українці можуть голосувати за свою представницю

У межах Дитячого Євробачення глядачі матимуть змогу підтримати учасника від своєї країни.

Еріка Колісніченко
Представниця України на Дитячому Євробачення-2026 Еріка Колісніченко. Фото: "Суспільне"

Голосування проходитиме в інтернеті у два тури, тож долучитися до нього можна буде з будь-якого куточка світу. Перший етап розпочався 24 жовтня о 00:59 за київським часом і триватиме до 21:59.

Для того, аби безкоштовно віддати голос за Еріку Колесніченко, необхідно перейти на сайт JESC.TV

Після виступів усіх 16 учасників у прямому ефірі розпочнеться заключний етап онлайн-голосування.

На те, щоб обрати фаворита, глядачам відведуть близько 15 хвилин.

Підсумковий результат сформують дві рівнозначні складові

  • голоси аудиторії забезпечать 50% результату;
  • решту 50% визначать оцінки професійних журі з 16 країн-учасниць.

Порядок виступу:

  1. Нідерланди: Maria — "Stronger Together"
  2. Кіпр: Harry Georgiou — "Who I Can Be"
  3. Португалія: Salvador Rio — "Alma"
  4. Чорногорія: Mija Vujović — "Muzika nas spaja"
  5. Сан-Марино: Violamarie — "Ruota panoramica"
  6. Франція: Alec — "Comment tu vas?"
  7. Польща: Wiktor Sas — "Gravity"
  8. Вірменія: Naré — "BOO!"
  9. Мальта: Beppe Caruana — "Blue Bird"
  10. Італія: Matteo Trullu — "Che Cos’è l’Amore?"
  11. Україна: Еріка Колесніченко — "NOT A LULLABY"
  12. Північна Македонія: Ana Stojanoska — "Idnata jas"
  13. Ірландія: Caleb Kirwan & Naomi Gribben — "Níos láidre"
  14. Албанія: Eslin Kurti — "Kërce me mua"
  15. Грузія: Davit Lomidze — "Sun on the Rooftops"
  16. Іспанія: Lucas Paulano — "Cuore bello (te quiero, te quiero)"

Як писали Новини.LIVE, Україна підтвердила свою участь у пісенному конкурсі Євробачення-2027, який прийматиме Болгарія. Водночас процедуру Національного відбору планують змінити через безпекові загрози та ймовірні труднощі в зимовий період. 

Раніше ми писали, що Євробачення-2027 відбудеться у Бургасі в "Арені Бургас", місткість якого близько 15 000 глядачів. Йдеться про четверте за чисельністю населення місто Болгарії.

Євробачення діти Україна пісні Євробачення дивитися конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко

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