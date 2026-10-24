Представительница Украины на Детском Евровидении-2026 Эрика Колесниченко. Фото: instagram.com/ekia.singer

Финал Детского песенного конкурса Евровидение-2026 состоится в субботу, 24 октября, на Мальте в поселке Та-Кали. Украину представит 12-летняя Эрика Колесниченко. Известно, что украинцы смогут проголосовать за неё совершенно бесплатно.

Об этом сообщает "Суспильне", передает Новини.LIVE.

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Детское Евровидение-2026

Посмотреть финал конкурса можно в 22:00 в эфире и на сайте "Суспильне Культура", а также на junior.eurovision.ua.

Детское Евровидение-2026 24 октября. Фото: "Суспильне"

Украинская представительница Эрика Колесниченко выступит под номером 11. Она исполнит песню NOT A LULLABY. Известно, что текст и музыку написала музыкальный продюсер национального отбора Светлана Тарабарова.

Песня призывает пробудиться, решиться на перемены и доверять собственным возможностям. В ней гармонично переплетаются театральная выразительность мюзикла и энергичное звучание кей-попа.

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Композиция напоминает, что реальность не всегда соответствует сказочным ожиданиям, а для достижения желаемого необходимо действовать, преодолевать страхи и не терять уверенности в себе. Её главный посыл заключается в том, что каждый человек уникален и способен раскрыть свой потенциал.

Финал будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко.

Украинцы могут проголосовать за свою представительницу

В рамках Детского Евровидения зрители смогут поддержать участника от своей страны.

Представительница Украины на Детском Евровидении-2026 Эрика Колесниченко. Фото: "Суспильне"

Голосование будет проходить в интернете в два тура, поэтому принять в нём участие можно будет из любого уголка мира. Первый этап начался 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59.

Чтобы бесплатно проголосовать за Эрику Колесниченко, необходимо перейти на сайт JESC.TV.

После выступлений всех 16 участников в прямом эфире начнётся заключительный этап онлайн-голосования.

На выбор фаворита зрителям отводится около 15 минут.

Итоговый результат будет сформирован двумя равнозначными составляющими

голоса зрителей обеспечат 50% результата;

остальные 50% определят оценки профессионального жюри из 16 стран-участниц.

Порядок выступлений:

Нидерланды: Maria — "Stronger Together" Кипр: Harry Georgiou — "Who I Can Be" Португалия: Сальвадор Рио — "Alma" Черногория: Mija Vujović — "Muzika nas spaja" Сан-Марино: Violamarie — "Ruota panoramica" Франция: Alec — "Comment tu vas?" Польша: Виктор Сас — "Gravity" Армения: Naré — "BOO!" Мальта: Беппе Каруана — "Blue Bird" Италия: Matteo Trullu — "Che Cos’è l’Amore?" Украина: Эрика Колесниченко — "NOT A LULLABY" Северная Македония: Ана Стояноска — "Idnata jas" Ирландия: Caleb Kirwan & Naomi Gribben — "Níos láidre" Албания: Эслин Курти — "Kërce me mua" Грузия: Давит Ломидзе — "Sun on the Rooftops" Испания: Лукас Паулано — "Cuore bello (te quiero, te quiero)"

Как писали Новини.LIVE, Украина подтвердила своё участие в песенном конкурсе Евровидение-2027, который примет Болгария. В то же время процедуру национального отбора планируют изменить из-за угроз безопасности и вероятных трудностей в зимний период.

Ранее мы писали, что Евровидение-2027 пройдет в Бургасе в "Арене Бургас", вместимость которой составляет около 15 000 зрителей. Речь идет о четвертом по численности населения городе Болгарии.