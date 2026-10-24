Детское Евровидение-2026: Украина может проголосовать за свою представительницу
Финал Детского песенного конкурса Евровидение-2026 состоится в субботу, 24 октября, на Мальте в поселке Та-Кали. Украину представит 12-летняя Эрика Колесниченко. Известно, что украинцы смогут проголосовать за неё совершенно бесплатно.
Об этом сообщает "Суспильне", передает Новини.LIVE.
Детское Евровидение-2026
Посмотреть финал конкурса можно в 22:00 в эфире и на сайте "Суспильне Культура", а также на junior.eurovision.ua.
Украинская представительница Эрика Колесниченко выступит под номером 11. Она исполнит песню NOT A LULLABY. Известно, что текст и музыку написала музыкальный продюсер национального отбора Светлана Тарабарова.
Песня призывает пробудиться, решиться на перемены и доверять собственным возможностям. В ней гармонично переплетаются театральная выразительность мюзикла и энергичное звучание кей-попа.
Композиция напоминает, что реальность не всегда соответствует сказочным ожиданиям, а для достижения желаемого необходимо действовать, преодолевать страхи и не терять уверенности в себе. Её главный посыл заключается в том, что каждый человек уникален и способен раскрыть свой потенциал.
Финал будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко.
Украинцы могут проголосовать за свою представительницу
В рамках Детского Евровидения зрители смогут поддержать участника от своей страны.
Голосование будет проходить в интернете в два тура, поэтому принять в нём участие можно будет из любого уголка мира. Первый этап начался 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59.
Чтобы бесплатно проголосовать за Эрику Колесниченко, необходимо перейти на сайт JESC.TV.
После выступлений всех 16 участников в прямом эфире начнётся заключительный этап онлайн-голосования.
На выбор фаворита зрителям отводится около 15 минут.
Итоговый результат будет сформирован двумя равнозначными составляющими
- голоса зрителей обеспечат 50% результата;
- остальные 50% определят оценки профессионального жюри из 16 стран-участниц.
Порядок выступлений:
- Нидерланды: Maria — "Stronger Together"
- Кипр: Harry Georgiou — "Who I Can Be"
- Португалия: Сальвадор Рио — "Alma"
- Черногория: Mija Vujović — "Muzika nas spaja"
- Сан-Марино: Violamarie — "Ruota panoramica"
- Франция: Alec — "Comment tu vas?"
- Польша: Виктор Сас — "Gravity"
- Армения: Naré — "BOO!"
- Мальта: Беппе Каруана — "Blue Bird"
- Италия: Matteo Trullu — "Che Cos’è l’Amore?"
- Украина: Эрика Колесниченко — "NOT A LULLABY"
- Северная Македония: Ана Стояноска — "Idnata jas"
- Ирландия: Caleb Kirwan & Naomi Gribben — "Níos láidre"
- Албания: Эслин Курти — "Kërce me mua"
- Грузия: Давит Ломидзе — "Sun on the Rooftops"
- Испания: Лукас Паулано — "Cuore bello (te quiero, te quiero)"
Как писали Новини.LIVE, Украина подтвердила своё участие в песенном конкурсе Евровидение-2027, который примет Болгария. В то же время процедуру национального отбора планируют изменить из-за угроз безопасности и вероятных трудностей в зимний период.
Ранее мы писали, что Евровидение-2027 пройдет в Бургасе в "Арене Бургас", вместимость которой составляет около 15 000 зрителей. Речь идет о четвертом по численности населения городе Болгарии.