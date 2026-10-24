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Главная Евровидение Детское Евровидение-2026: Украина может проголосовать за свою представительницу

Детское Евровидение-2026: Украина может проголосовать за свою представительницу

Ua ru
24 октября 2026 08:15
Детское Евровидение-2026: где смотреть финал и как бесплатно проголосовать за Украину instagram.com/ekia.singer
Представительница Украины на Детском Евровидении-2026 Эрика Колесниченко. Фото: instagram.com/ekia.singer

Финал Детского песенного конкурса Евровидение-2026 состоится в субботу, 24 октября, на Мальте в поселке Та-Кали. Украину представит 12-летняя Эрика Колесниченко. Известно, что украинцы смогут проголосовать за неё совершенно бесплатно.

Об этом сообщает "Суспильне", передает Новини.LIVE.

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Детское Евровидение-2026

Посмотреть финал конкурса можно в 22:00 в эфире и на сайте "Суспильне Культура", а также на junior.eurovision.ua.

Дитяче Євробачення-2026
Детское Евровидение-2026 24 октября. Фото: "Суспильне"

Украинская представительница Эрика Колесниченко выступит под номером 11. Она исполнит песню NOT A LULLABY. Известно, что текст и музыку написала музыкальный продюсер национального отбора Светлана Тарабарова.

Песня призывает пробудиться, решиться на перемены и доверять собственным возможностям. В ней гармонично переплетаются театральная выразительность мюзикла и энергичное звучание кей-попа.

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Композиция напоминает, что реальность не всегда соответствует сказочным ожиданиям, а для достижения желаемого необходимо действовать, преодолевать страхи и не терять уверенности в себе. Её главный посыл заключается в том, что каждый человек уникален и способен раскрыть свой потенциал.

Финал будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко.

Украинцы могут проголосовать за свою представительницу

В рамках Детского Евровидения зрители смогут поддержать участника от своей страны.

Еріка Колісніченко
Представительница Украины на Детском Евровидении-2026 Эрика Колесниченко. Фото: "Суспильне"

Голосование будет проходить в интернете в два тура, поэтому принять в нём участие можно будет из любого уголка мира. Первый этап начался 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59.

Чтобы бесплатно проголосовать за Эрику Колесниченко, необходимо перейти на сайт JESC.TV.

После выступлений всех 16 участников в прямом эфире начнётся заключительный этап онлайн-голосования.

На выбор фаворита зрителям отводится около 15 минут.

Итоговый результат будет сформирован двумя равнозначными составляющими

  • голоса зрителей обеспечат 50% результата;
  • остальные 50% определят оценки профессионального жюри из 16 стран-участниц.

Порядок выступлений:

  1. Нидерланды: Maria — "Stronger Together"
  2. Кипр: Harry Georgiou — "Who I Can Be"
  3. Португалия: Сальвадор Рио — "Alma"
  4. Черногория: Mija Vujović — "Muzika nas spaja"
  5. Сан-Марино: Violamarie — "Ruota panoramica"
  6. Франция: Alec — "Comment tu vas?"
  7. Польша: Виктор Сас — "Gravity"
  8. Армения: Naré — "BOO!"
  9. Мальта: Беппе Каруана — "Blue Bird"
  10. Италия: Matteo Trullu — "Che Cos’è l’Amore?"
  11. Украина: Эрика Колесниченко — "NOT A LULLABY"
  12. Северная Македония: Ана Стояноска — "Idnata jas"
  13. Ирландия: Caleb Kirwan & Naomi Gribben — "Níos láidre"
  14. Албания: Эслин Курти — "Kërce me mua"
  15. Грузия: Давит Ломидзе — "Sun on the Rooftops"
  16. Испания: Лукас Паулано — "Cuore bello (te quiero, te quiero)"

Как писали Новини.LIVE, Украина подтвердила своё участие в песенном конкурсе Евровидение-2027, который примет Болгария. В то же время процедуру национального отбора планируют изменить из-за угроз безопасности и вероятных трудностей в зимний период.

Ранее мы писали, что Евровидение-2027 пройдет в Бургасе в "Арене Бургас", вместимость которой составляет около 15 000 зрителей. Речь идет о четвертом по численности населения городе Болгарии.

Евровидение дети Украина песни Евровидение смотреть конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко

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