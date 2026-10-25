Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Результаты Детского Евровидения: какое место заняла Украина

Результаты Детского Евровидения: какое место заняла Украина

Ua ru
25 октября 2026 00:36
Украина заняла девятое место на Детском «Евровидении»-2026 suspilne.media
Выступление представительницы Украины Эрики Колесниченко на Детском Евровидении-2026. Фото: suspilne.media

Вечером в субботу, 24 октября, на Мальте состоялся финал Детского Евровидения-2026. За победу боролись участники из 16 стран Европы. Украину представляла Эрика Колесниченко с песней Not a lullaby. Она заняла девятое место.

Об этом со ссылкой на «Евровидение Украина» сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Результаты Детского Евровидения-2026

Победительницей стала представительница Армении — певица Naré. Её суммарное количество баллов от судей и зрителей — 202. Украинка Эрика Колесниченко набрала 106 баллов.

Сколько баллов набрали участники:

  1. Армения — 202 балла;
  2. Испания — 184 балла;
  3. Франция — 165 баллов;
  4. Сан-Марино — 148 баллов;
  5. Грузия — 145 баллов;
  6. Польша — 144 балла;
  7. Мальта — 136 баллов;
  8. Нидерланды — 126 баллов;
  9. Украина — 106 баллов;
  10. Кипр — 98 баллов;
  11. Италия — 87 баллов;
  12. Монтенегро — 68 баллов;
  13. Португалия — 64 балла;
  14. Ирландия — 64 балла;
  15. Албания — 62 балла;
  16. Северная Македония — 57 баллов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на «Суспильне» сообщал, что в финале Детского Евровидения-2026 12-летняя Эрика Колесниченко выступала под номером 11. Украинцы могли поддержать представительницу своей страны. Голосование было бесплатным.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу «Евровидения» сообщал, где состоится главный песенный конкурс Европы в 2027 году. Городом проведения музыкального события станет Бургас. Площадкой для двух полуфиналов и гранд-финала станет «Арена Бургас».

Читайте также:
Евровидение дети музыка песни конкурс
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации