Результаты Детского Евровидения: какое место заняла Украина
Вечером в субботу, 24 октября, на Мальте состоялся финал Детского Евровидения-2026. За победу боролись участники из 16 стран Европы. Украину представляла Эрика Колесниченко с песней Not a lullaby. Она заняла девятое место.
Об этом со ссылкой на «Евровидение Украина» сообщает Новини.LIVE.
Результаты Детского Евровидения-2026
Победительницей стала представительница Армении — певица Naré. Её суммарное количество баллов от судей и зрителей — 202. Украинка Эрика Колесниченко набрала 106 баллов.
Сколько баллов набрали участники:
- Армения — 202 балла;
- Испания — 184 балла;
- Франция — 165 баллов;
- Сан-Марино — 148 баллов;
- Грузия — 145 баллов;
- Польша — 144 балла;
- Мальта — 136 баллов;
- Нидерланды — 126 баллов;
- Украина — 106 баллов;
- Кипр — 98 баллов;
- Италия — 87 баллов;
- Монтенегро — 68 баллов;
- Португалия — 64 балла;
- Ирландия — 64 балла;
- Албания — 62 балла;
- Северная Македония — 57 баллов.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на «Суспильне» сообщал, что в финале Детского Евровидения-2026 12-летняя Эрика Колесниченко выступала под номером 11. Украинцы могли поддержать представительницу своей страны. Голосование было бесплатным.
Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу «Евровидения» сообщал, где состоится главный песенный конкурс Европы в 2027 году. Городом проведения музыкального события станет Бургас. Площадкой для двух полуфиналов и гранд-финала станет «Арена Бургас».