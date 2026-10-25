Выступление представительницы Украины Эрики Колесниченко на Детском Евровидении-2026. Фото: suspilne.media

Вечером в субботу, 24 октября, на Мальте состоялся финал Детского Евровидения-2026. За победу боролись участники из 16 стран Европы. Украину представляла Эрика Колесниченко с песней Not a lullaby. Она заняла девятое место.

Об этом со ссылкой на «Евровидение Украина» сообщает Новини.LIVE.

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Результаты Детского Евровидения-2026

Победительницей стала представительница Армении — певица Naré. Её суммарное количество баллов от судей и зрителей — 202. Украинка Эрика Колесниченко набрала 106 баллов.

Сколько баллов набрали участники:

Армения — 202 балла; Испания — 184 балла; Франция — 165 баллов; Сан-Марино — 148 баллов; Грузия — 145 баллов; Польша — 144 балла; Мальта — 136 баллов; Нидерланды — 126 баллов; Украина — 106 баллов; Кипр — 98 баллов; Италия — 87 баллов; Монтенегро — 68 баллов; Португалия — 64 балла; Ирландия — 64 балла; Албания — 62 балла; Северная Македония — 57 баллов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на «Суспильне» сообщал, что в финале Детского Евровидения-2026 12-летняя Эрика Колесниченко выступала под номером 11. Украинцы могли поддержать представительницу своей страны. Голосование было бесплатным.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу «Евровидения» сообщал, где состоится главный песенный конкурс Европы в 2027 году. Городом проведения музыкального события станет Бургас. Площадкой для двух полуфиналов и гранд-финала станет «Арена Бургас».