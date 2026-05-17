Евровидение-2026: Бангаранга, Россия на конкурсе и триумф Украины в финале

LELÉKA.

С 10 по 17 мая в Вене провели конкурс Евровидение-2026. Это был юбилейный конкурс — поэтому и внимание было приковано большое.

35 исполнителей из Европы и Австралии боролись за право стать лучшим в Европе.

Новини.LIVE, которые имели официальную аккредитацию на Евровидении-2026, рассказывают, как прошел конкурс.

Певица Дара с песней Bangaranga набрала больше всего баллов среди всех 25 исполнителей в финале. Австрия подошла к организации конкурса масштабно и тщательно.

Для артистов все было устроено очень удобно, для журналистов — созданы все необходимые условия, однако пресс-центр мог быть и больше. Европейский городок — поражал широтой программы и разнообразием артистов.

Украина на Евровидении 2026

Украинская певица LELÉKA стала любимицей других артистов еще задолго до шоу — ее песню и номер называли музыкой с душой, и неоднократно ставили в пример, как очень сильную вокалистку. И хотя мы заняли 9 место — выступление украинской артистки называют одним из самых сильных вокально. Украина получила от жюри 54 балла.

Самую высокую оценку, 12 баллов, нашей стране отдала Швейцария. Также весомую поддержку LELÉKA получила от жюри Азербайджана, которые оценили выступление в 10 баллов. Зрители больше поддержали Украину — в итоге 167 баллов. А ее Слава Украине — в конце финального выступления — покорило всех украинцев.

На сцене номер с украинскими символами. Ярослав Джусь — бандурист, который дополняет номер певицы и усиливает его. Одной из главных особенностей номера — звучание бандуры — именно украинский народный инструмент стал важным элементом постановки и добавил выступлению национального колорита.

Лелека общается с журналистами.

Для сцены артистка выбрала образ от украинского дизайнера Лилии Литковской. Номер, логистика, техника, костюмы и еще много других статей расходов обошлись команде около 300 тысяч долларов. Именно такую, приблизительную, цену называет LELÉKA.

"Если бы мы могли привезти все из Украины. Каждую лампочку, ветродуйчик и т.д., то бюджет был бы маленьким. Но по правилам безопасности это запрещено. Это должны быть именно те фирмы и подрядчики, которые есть здесь на месте. Именно с их страховкой, именно с их людьми, которые обучены управлять именно этим", — отметила она.

Торт в поддержку Лелеки.

Как раз перед полуфиналом, где должна петь LELÉKA — Украину зверски обстреливают, десятки жертв и куча разрушений. Поэтому команда готовится к полуфиналу наперекор всему. И уже после первого выступления — Украина бьет рекорд — самая длинная нота. 30 секунд непрерывного пения.

"Хочется наперекор всему показать, какие мы прекрасные, какие мы прогрессивные, какие мы сияющие, какие мы невероятные. И что мы верим и знаем, что мы создадим ту реальность, в которой будут хотеть жить все люди", — сказала LELÉKA.

Джамала смотрит выступление Лелеки.

Джамала, которая приехала поддержать украинскую делегацию — не сдерживает эмоций и волнения, для нее, Евровидение-2016 года — остается самым страшным и самым стрессовым периодом в ее жизни — признается Джамала.

"Я плакала, я плакала все выступление... Я не знаю: то ли мне так оно болит, или не знаю, что... Я верю в то, что это поразит людей, это коснется сердец Европы", — сказала певица.

Джамала поддерживает Лелеку в Вене.

Во время финала конкурса — бесприцендентное количество украинских звезд на сцене, ведь кроме Лелеки, которая участвует в конкурсе — есть специально приглашенные артисты. И это Верка Сердючка и Руслана.

"Это говорит, что именно Евровидение не политическое и не политически это делает. Это признание украинской современной музыки. Это признание Украины и ее перформанса на Евровидении. Это заслуга всех, что мы попали на эту сцену на 70 лет Евровидения", — сказала Руслана.

Политические аспекты Евровидения

Главным политическим потрясением нынешнего прощения стало заявление о возможном возвращении России к конкурсу, именно это имело невероятный резонанс. Дело в том, что руководитель конкурса Мартин Грин в разговоре с британским журналистом Пабло О'Хани сказал, что решение об отстранении страны не является окончательным и зависит от соблюдения вещателем установленных правил. В то же время на пресс-конференции с журналистами на полях Евровидения — сам и опроверг это заявление.

"Позвольте мне высказаться вполне четко. Никаких переговоров по возвращению российского вещателя на Евровидение не ведется. И никаких планов по этому поводу нет", — подчеркнул Грин.

Сцена Евровидения-2026.

В этом году из-за участия Израиля конкурс "Евровидение" бойкотировали пять стран: Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения. И это не впервые, когда страны таким образом выражают свой протест. Многочисленный митинг против участия Израиля провели за несколько часов до финала.

Член австрийской организации "Солидарность с Палестиной", Вильгельм Лангталер, рассказал POLITICO, что главная идея заключается в том, чтобы Израиль исключили из песенного конкурса. В то же время представитель полиции Вены Дитер Чефан заявил, что меры безопасности вокруг конкурса беспрецендентны, но "безопасность песенного конкурса и право на свободу собраний не противоречат друг другу".

Первая победа Болгарии на Евровидении в истории

Певица Дара с песней Bangaranga стала первой победительницей Евровидения с 2017 года, которая победила как голосование жюри, так и зрителей. Песня о бунтарке, поразила постановкой. Много изменений ракурса. Зрителей, как будто перенесли в кино, намеки на сериал эйфория, идут через фиолетовый свет. В последнем припеве Дара добавила в песню хоровые и оперные вставки. В команде победительницы были и украинские специалисты. Именно они помогали в создании части сценического номера и визуального оформления выступления.

Песня была написана при участии греческого композитора Димитруса Контопулоса, который неоднократно сотрудничал с российскими и белорусскими артистами в контексте Евровидения. Он является другом Киркорова, и в 2008 году написал песню Shady Lady для Ани Лорак, которая до сих пор молчит о геноциде украинцев и войне с Россией.

Певица Дара в комментарии Новини.LIVE передала приветствие для украинских зрителей и очень тепло говорила о песне и голосе Аиста. В то же время от Украины Болгария получила наименьшее количество баллов. Жюри — 0, зрители — 4.

Болельщик с флагом Украины.

Победа Болгарии сразу вызвала вопрос, а сможет ли страна принять песенный конкурс. Генеральный директор болгарского вещателя Милена Милотинова заверила журналистов, что все будет хорошо.

"Мы готовы провести конкурс в следующем году в Софии. Мы опытны в этом, ведь уже проводили Детское Евровидение в 2015 году. И мы имеем сильную мотивацию это сделать. Поэтому добро пожаловать всех в Софию в 2027 году", — сказала она.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Потенциальные даты проведения Евровидения-2027

Мэр Софии Васил Терзиев поздравил DARA с историческим успехом на "Евровидении" и отметил, что столица уже демонстрировала способность организовывать крупные международные мероприятия.

"София — самый подготовленный город", — заявил Терзиев.

Наиболее вероятными вариантами согласно обычному порядку являются 11-13-15 и 17-19-21 мая 2027 года.

