Євробачення-2026: Бангаранга, Росія на конкурсі та тріумф України в фіналі

LELÉKA.

З 10 по 17 травня у Відні провели конкурс Євробачення-2026. Це був ювілейний конкурс — тож і увага була прикута неабияка.

35 виконавців з Європи та Австралії виборювали право стати кращим в Європі.

Новини.LIVE, які мали офіційну акредитацію на Євробаченні-2026, розповідають, як минув конкурс.

Співачка Дара з піснею Bangaranga набрала найбільше балів серед усіх 25 виконавців у фіналі. Австрія підійшла до організації конкурсу масштабно та ретельно.

Для артистів все було влаштовано дуже зручно, для журналістів — створені усі необхідні умови, однак пресцентр міг бути і більшим. Європейське містечко — вражало широтою програми та різноманітністю артистів.

Україна на Євробаченні 2026

Українська співачка LELÉKA стала улюбленицею інших артистів ще задовго до шоу — її пісню та номер називали музикою з душею, та неодноразово ставили в приклад, як дуже сильну вокалістку. І хоч ми посіли 9 місце — виступ української артистки називають одним з найсильніших вокально. Україна здобула від журі 54 бали.

Найвищу оцінку, 12 балів, нашій країні віддала Швейцарія. Також вагому підтримку LELÉKA отримала від журі Азербайджану, які оцінили виступ у 10 балів. Глядачі більше підтримали Україну — у підсумку 167 балів. А її Слава Україні — в кінці фінального виступу — підкорило усі українців.

На сцені номер з українськими символами. Ярослав Джусь — бандурист, який доповнює номер співачки та підсилює його. Однією з головних особливостей номера — звучання бандури — саме український народний інструмент став важливим елементом постановки та додав виступу національного колориту.

Для сцени артистка обрала образ від української дизайнерки Лілії Літковської. Номер, логістика, техніка, костюми та ще багато інших статей витрат обійшлися команді близько 300 тисяч доларів. Саме таку, приблизну, ціну називає LELÉKA.

"Якби ми могли привезти все з України. Кожну лампочку, вітродуйчик тощо, то бюджет був би маленьким. Але за правилами безпеки це заборонено. Це мають бути саме ті фірми та підрядники, які є тут на місці. Саме з їх страховкою, саме з їх людьми, які навчені керувати саме цим", — зазначила вона.

Якраз перед півфіналом, де має співати LELÉKA — Україну по-звірячому обстрілюють, десятки жертв та купа руйнувань. Тому команда готується до півфіналу наперекір всьому. І вже після першого виступу — Україна б'є рекорд — найдовша нота. 30 секунд безперервного співу.

"Хочеться наперекір всьому показати, які ми прекрасні, які ми прогресивні, які ми осяйні, які ми неймовірні. І що ми віримо і знаємо, що ми створимо ту реальність, в якій будуть хотіти жити всі люди", — сказала LELÉKA.

Джамала, яка приїхала підтримати українську делегацію — не стримує емоцій та хвилювання, для неї, Євробачення-2016 року — залишається найстрашнішим та найстресовішим перідом у її житті — зізнається Джамала.

"Я плакала, я плакала весь виступ... Я не знаю: чи то мені так воно болить, чи не знаю, що... Я вірю в те, що це вразить людей, це торкнеться сердець Європи", — сказала співачка.

Під час фіналу конкурсу — безприцендентна кількість українських зірок на сцені, адже окрім Лелеки, яка бере участь у конкурсі — є спеціально запрошені артисти. І це Вєрка Сердючка та Руслана.

"Це говорить, що саме Євробачення не політичне та не політично це робить. Це визнання української сучасної музики. Це визнання України та її перформансу на Євробаченні. Це заслуга всіх, що ми потрапили на цю сцену на 70 років Євробачення", — сказала Руслана.

Політичні аспекти Євробачення

Головним політичним потрясінням цьогорічного пробачення стала заява про можливе повернення Росії до конкурсу, саме це мало неймовірний резонанс. Справа в тому, що керівник конкурсу Мартін Грін у розмові з британським журналістом Пабло О'Хані сказав, що рішення про відсторонення країни не є остаточним і залежить від дотримання мовником встановлених правил. Водночас на пресконференції з журналістами на полях Євробачення — сам і спростував цю заяву.

"Дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на Євробачення не ведеться. І жодних планів із цього приводу немає", — наголосив Грін.

Цього року через участь Ізраїлю конкурс "Євробачення" бойкотували п'ять країн: Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Ісландія та Словенія. І це не вперше, коли країни таким чином висловлюють свій протест. Численний мітинг проти участі Ізраїлю провели за кілька годин до фіналу.

Член австрійської організації "Солідарність з Палестиною", Вільгельм Лангталер, розповів POLITICO, що головна ідея полягає в тому, щоб Ізраїль виключили з пісенного конкурсу. Водночас представник поліції Відня Дітер Чефан заявив, що заходи безпеки навколо конкурсу безпереценндентні, але "безпека пісенного конкурсу та право на свободу зібрань не суперечать одне одному".

Перша перемога Болгарії на Євробаченні в історії

Співачка Дара з піснею Bangaranga стала першою переможницею Євробачення з 2017 року, котра перемогла як голосування журі, так і глядачів. Пісня про бунтарку, вразила постановкою. Багато змін ракурсу. Глядачів, наче перенесли в кіно, натяки на серіал ейфорія, йдуть через фіолетове світло. В останньому приспіві Дара додала пісню хорові та оперні вставки. В команді переможниці були й українські спеціалісти. Саме вони допомагали у створенні частини сценічного номера та візуального оформлення виступу.

Пісня була написана за участі грецького композитора Дімітруса Контопулоса, який недоноразово співпрацював з російськими та білоруськими артистами в контексті Євробачення. Він є другом Кіркорова, та у 2008 році написав пісню Shady Lady для Ані Лорак, яка досі мовчить про геноцид українців та війну з Росією.

Співачка Дара у коментарі Новини.LIVE передала вітання для українських глядачів та дуже тепло говорила про пісню та голос Лелеки. Водночас від України Болгарія отримала найменшу кількість балів. Журі — 0, глядачі — 4.

Перемога Болгарії одразу викликала питання, а чи зможе країна прийняти пісенний конкурс. Генеральна директорка болгарського мовника Мілена Мілотінова запевнила журналістів, що все буде добре.

"Ми готові провести конкурс наступного року в Софії. Ми досвідчені в цьому, адже вже проводили Дитяче Євробачення в 2015 році. І ми маємо сильну мотивацію це зробити. Тому ласкаво просимо всіх у Софію в 2027 році" — сказала вона.

Потенційні дати проведення Євробачення-2027

Мер Софії Васил Терзієв привітав DARA з історичним успіхом на "Євробаченні" та зазначив, що столиця вже демонструвала здатність організовувати великі міжнародні заходи.

"Софія — найпідготовленіше місто", — заявив Терзієв.

Найбільш вірогідними варіантами згідно зі звичайним порядком є 11-13-15 та 17-19-21 травня 2027 року.

