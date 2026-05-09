Эминем и маникюр в зале: в Киеве состоялось "Нашебачення 6"

Песенно-донатный конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ 6".

В четверг, 7 мая, в столичном Центре культуры и искусств КПИ состоялось легендарное музыкальное событие года — песенно-благотворительный конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ 6: СНОВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ". Павел Остриков выиграл музыкальный конкурс с художественным фильмом. "НАШЕБАЧЕННЯ 6" собрало более 3 миллионов гривен для ВСУ.

Организаторы и идейные вдохновители мероприятия — Badstreet Boys (Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко и Олег Свищ, Слава Кедр, Юра Карагодин, Сеньор Ежу). Юра, Слава и Ежу — традиционно выступления в качестве продюсеров.

Огромная команда проекта, вместе с фантастическими, порой неожиданным артистами превратили этот вечер в шоу, которое уже давно стало "приколом, вышедшим из-под контроля". Но за всем хаосом, абсурдом и юмором стояла главная цель - сбор средств в поддержку Сил обороны Украины. Как и каждый год, именно они стали главными победителями "НАШЕБАЧЕННЯ 6".

Нынешнее шоу в очередной раз доказало: "НАШЕБАЧЕННЯ 6" — это отдельная вселенная, где может произойти буквально все. Сцена в этот вечер видела и мировых легенд, и гуцульский фольклор, и спортивные рекорды, и художественное кино среди участников музыкального конкурса. Программа поразила зрителей неожиданными перевоплощениями, премьерами и номерами.

Тина Кароль на сцене "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресс-служба конкурса

Jamala шокировала публику, появившись в образе Фредди Меркьюри; Даша Астафьева исполнила свой хит "Веревки", вызвав шквал оваций; LAUD представил гуцульский фольклор, который органично смешался с современным фирменным звучанием. Своими выступлениями зрителей также радовали: Юля Юрина & Гвара, ТИК, Саша Чемеров, Виктор Павлик, Стас Королев и Мирослав Кувалдин & 421. А сами организаторы, Badstreet Boys, презентовали новые хиты.

Главной интригой стал Special Guest Эминем, который прибыл в Киев специально на песенно-донатный конкурс.

Настоящий рекорд выносливости в этот вечер установила Тина Кароль — она простояла в планке 1 час 54 минуты прямо во время шоу. Несмотря на впечатленный зал, Книга рекордов Украины достижение не подтвердила, что, впрочем, не уменьшило градус поддержки.

Владимир Дантес на сцене "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресс-служба конкурса

Отдельной частью вечера стал благотворительный аукцион с максимально абсурдными и желанными лотами. Зрители могли побороться за диван, участок земли, возможность выпить с членами жюри и Владимиром Дантесом или битву на ножах с Сергеем Стерненко в Counter-Strike. В течение концерта можно было даже сделать маникюр у одной из судей конкурса.

По результатам донатного голосования и судейских оценок, уверенную победу должна была одержать Даша Астафьева. Однако "НАШЕБАЧЕННЯ 6" не было бы собой, если бы все прошло по плану. В музыкальном конкурсе неожиданно победил художественный фильм "Ты — Космос". Главную награду — желанное путешествие в Желтые Воды — забрал режиссер ленты Павел Остриков.

"Мы долго думали, как переплюнуть успех предыдущих частей, которые мы сами благополучно пропустили, и поняли: рецепт идеального шоу — это когда Тина Кароль стоит в планке, Эминем шутит с украинским акцентом, а побеждает вообще кино. Это было странно, громко и максимально донатно. Если вы до сих пор не понимаете, что произошло — поздравляем, вы официально стали частью легенды "Нашебачення", — прокомментировали организаторы Слава Кедр, Ежу и Юра Карагодин.

Виктор Павлик на сцене "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресс-служба конкурса

Поддержать сбор и коллег пришли: NAZVA, Саша Борисенко, Анастасия Короткая, Яна Глущенко, Наталья Гарипова, Марк Куцевалов, группа KAZKA, Анастасия Скальницкая, Александр Залиско, THE OLEG, OKS, Андрей Черновол и другие.

За вечер организаторам удалось собрать более 3 миллионов гривен в поддержку Сил обороны Украины. Впрочем, донаты продолжают поступать и после завершения шоу — зрители продолжают поддерживать сборы через QR-коды и персональные банки Badstreet Boys. Все средства, включая лоты с аукционов, будут направлены на актуальные потребности ВСУ.

