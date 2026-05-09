Емінем й манікюр у залі: у Києві відбулося "Нашебачення 6"
У четвер, 7 травня, в столичному Центрі культури та мистецтв КПІ відбулася легендарна музична подія року — пісенно-донатний конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ 6: ЗНОВУ ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ". Павло Остріков виграв музичний конкурс із художнім фільмом. "НАШЕБАЧЕННЯ 6" зібрало понад 3 мільйони гривень для ЗСУ.
Організатори і ідейні натхненники заходу — Badstreet Boys (Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко й Олег Свищ, Слава Кедр, Юра Карагодін, Сеньйор Єжу). Юра, Слава і Єжу — традиційно виступи в якості продюсерів.
Величезна команда проєкту, разом з фантастичними, часом неочікуваним артистами перетворили цей вечір на шоу, яке вже давно стало "приколом, що вийшов з-під контролю". Але за всім хаосом, абсурдом і гумором стояла головна мета — збір коштів на підтримку Сил оборони України. Як і щороку, саме вони стали головними переможцями "НАШЕБАЧЕННЯ 6".
Цьогорічне шоу вкотре довело: "НАШЕБАЧЕННЯ 6" — це окремий всесвіт, де може статись буквально все. Сцена цього вечора бачила і світових легенд, і гуцульський фольклор, і спортивні рекорди, і художнє кіно серед учасників музичного конкурсу. Програма вразила глядачів неочікуваними перевтіленнями, премʼєрами та номерами.
Jamala шокувала публіку, з'явившись у образі Фредді Мерк'юрі; Даша Астаф’єва виконала свій хіт "Мотузки", викликавши шквал овацій; LAUD презентував гуцульський фольклор, який органічно змішався з сучасним фірмовим звучанням. Своїми виступами глядачів також радували: Юля Юріна & Ґвара, ТІК, Саша Чемеров, Віктор Павлік, Стас Корольов та Мірослав Кувалдін & 421. А самі організатори, Badstreet Boys, презентували нові хіти.
Головною інтригою став Special Guest Емінєм, який прибув до Києва спеціально на пісенно-донатний конкурс.
Справжній рекорд витривалості цього вечора встановила Тіна Кароль — вона простояла в планці 1 годину 54 хвилини просто під час шоу. Попри вражений зал, Книга рекордів України досягнення не підтвердила, що, втім, не зменшило градус підтримки.
Окремою частиною вечора став благодійний аукціон із максимально абсурдними та бажаними лотами. Глядачі могли поборотися за диван, ділянку землі, можливість випити з членами журі та Володимиром Дантесом або битву на ножах з Сергієм Стерненко в Counter-Strike. Протягом концерту можна було навіть зробити манікюр у однієї з суддів конкурсу.
За результатами донатного голосування та суддівських оцінок, впевнену перемогу мала здобути Даша Астаф’єва. Проте "НАШЕБАЧЕННЯ 6" не було б собою, якби все пройшло за планом. У музичному конкурсі неочікувано переміг художній фільм "Ти – Космос". Головну нагороду — омріяну подорож до Жовтих Вод — забрав режисер стрічки Павло Остріков.
"Ми довго думали, як переплюнути успіх попередніх частин, які ми самі благополучно пропустили, і зрозуміли: рецепт ідеального шоу — це коли Тіна Кароль стоїть у планці, Емінєм жартує з українським акцентом, а перемагає взагалі кіно. Це було дивно, гучно і максимально донатно. Якщо ви досі не розумієте, що сталося — вітаємо, ви офіційно стали частиною легенди "Нашебачення", — прокоментували організатори Слава Кедр, Єжу та Юра Карагодін.
Підтримати збір та колег прийшли: NAZVA, Саша Борисенко, Анастасія Коротка, Яна Глущенко, Наталя Гаріпова, Марк Куцевалов, гурт KAZKA, Анастасія Скальницька, Олександр Заліско, THE OLEG, OKS, Андрій Чорновол та інші.
За вечір організаторам вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень на підтримку Сил оборони України. Втім, донати продовжують надходити й після завершення шоу — глядачі й далі підтримують збори через QR-коди та персональні банки Badstreet Boys. Усі кошти, включаючи лоти з аукціонів, будуть спрямовані на актуальні потреби ЗСУ.
