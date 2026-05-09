Емінем й манікюр у залі: у Києві відбулося "Нашебачення 6"

Дата публікації: 9 травня 2026 12:39
Пісенно-донатний конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресслужба конкурсу

У четвер, 7 травня, в столичному Центрі культури та мистецтв КПІ відбулася легендарна музична подія року — пісенно-донатний конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ 6: ЗНОВУ ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ". Павло Остріков виграв музичний конкурс із художнім фільмом. "НАШЕБАЧЕННЯ 6" зібрало понад 3 мільйони гривень для ЗСУ.

Про це інформує Новини.LIVE.

Виступ під час конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресслужба конкурсу

Організатори і ідейні натхненники заходу — Badstreet Boys (Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко й Олег Свищ, Слава Кедр, Юра Карагодін, Сеньйор Єжу). Юра, Слава і Єжу — традиційно виступи в якості продюсерів.

"НАШЕБАЧЕННЯ 6" у Києві. Фото: пресслужба конкурсу

Величезна команда проєкту, разом з фантастичними, часом неочікуваним артистами перетворили цей вечір на шоу, яке вже давно стало "приколом, що вийшов з-під контролю". Але за всім хаосом, абсурдом і гумором стояла головна мета — збір коштів на підтримку Сил оборони України. Як і щороку, саме вони стали головними переможцями "НАШЕБАЧЕННЯ 6".

"НАШЕБАЧЕННЯ 6" у Києві. Фото: пресслужба конкурсу

Цьогорічне шоу вкотре довело: "НАШЕБАЧЕННЯ 6" — це окремий всесвіт, де може статись буквально все. Сцена цього вечора бачила і світових легенд, і гуцульський фольклор, і спортивні рекорди, і художнє кіно серед учасників музичного конкурсу. Програма вразила глядачів неочікуваними перевтіленнями, премʼєрами та номерами.

Тіна Кароль на сцені "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресслужба конкурсу

Jamala шокувала публіку, з'явившись у образі Фредді Мерк'юрі; Даша Астаф’єва виконала свій хіт "Мотузки", викликавши шквал овацій; LAUD презентував гуцульський фольклор, який органічно змішався з сучасним фірмовим звучанням. Своїми виступами глядачів також радували: Юля Юріна & Ґвара, ТІК, Саша Чемеров, Віктор Павлік, Стас Корольов та Мірослав Кувалдін & 421. А самі організатори, Badstreet Boys, презентували нові хіти.

Головною інтригою став Special Guest Емінєм, який прибув до Києва спеціально на пісенно-донатний конкурс.

Справжній рекорд витривалості цього вечора встановила Тіна Кароль — вона простояла в планці 1 годину 54 хвилини просто під час шоу. Попри вражений зал, Книга рекордів України досягнення не підтвердила, що, втім, не зменшило градус підтримки.

Володимир Дантес на сцені "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресслужба конкурсу

Окремою частиною вечора став благодійний аукціон із максимально абсурдними та бажаними лотами. Глядачі могли поборотися за диван, ділянку землі, можливість випити з членами журі та Володимиром Дантесом або битву на ножах з Сергієм Стерненко в Counter-Strike. Протягом концерту можна було навіть зробити манікюр у однієї з суддів конкурсу.

За результатами донатного голосування та суддівських оцінок, впевнену перемогу мала здобути Даша Астаф’єва. Проте "НАШЕБАЧЕННЯ 6" не було б собою, якби все пройшло за планом. У музичному конкурсі неочікувано переміг художній фільм "Ти – Космос". Головну нагороду — омріяну подорож до Жовтих Вод — забрав режисер стрічки Павло Остріков.

"Ми довго думали, як переплюнути успіх попередніх частин, які ми самі благополучно пропустили, і зрозуміли: рецепт ідеального шоу — це коли Тіна Кароль стоїть у планці, Емінєм жартує з українським акцентом, а перемагає взагалі кіно. Це було дивно, гучно і максимально донатно. Якщо ви досі не розумієте, що сталося — вітаємо, ви офіційно стали частиною легенди "Нашебачення", — прокоментували організатори Слава Кедр, Єжу та Юра Карагодін.

Віктор Павлік на сцені "НАШЕБАЧЕННЯ 6". Фото: пресслужба конкурсу

Підтримати збір та колег прийшли: NAZVA, Саша Борисенко, Анастасія Коротка, Яна Глущенко, Наталя Гаріпова, Марк Куцевалов, гурт KAZKA, Анастасія Скальницька, Олександр Заліско, THE OLEG, OKS, Андрій Чорновол та інші.

За вечір організаторам вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень на підтримку Сил оборони України. Втім, донати продовжують надходити й після завершення шоу — глядачі й далі підтримують збори через QR-коди та персональні банки Badstreet Boys. Усі кошти, включаючи лоти з аукціонів, будуть спрямовані на актуальні потреби ЗСУ.

Новини.LIVE інформували, що на Євробаченні-2026 вперше з 1998 року дозволили живе виконання інструментальної партії під час виступу. Виняток зробили для представників Фінляндії — Лінди Лампеніус та Піта Паркконена, які виконають пісню Liekinheitti з живою грою на скрипці. Європейська мовна спілка погодила це рішення після репетицій, визнавши, що виступ не створює технічних проблем для трансляції.

Новини.LIVE також писали, що організатори Євробачення-2026 показали перші кадри з репетиції української представниці LELÉKA на сцені у Відні. Співачка виступила у оновленому образі разом із музикантом Ярославом Джусем, який грав на бандурі. Народний інструмент у номері символізує українську культуру та відчуття дому.

