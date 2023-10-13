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Втрое меньше, чем в Киеве на дорогу: расходы Запорожья на ВСУ в 2023 году

13 октября 2023 06:32
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бюджет Запорожья 2023: сколько пошло на ВСУ
Бюджет Запорожья на армию. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Все городские советы во время войны не могут напрямую финансировать ВСУ, но могут делать субвенции в государственный бюджет для нужд армии. В прифронтовом Запорожье из бюджета на 2023 год часть средств выделили именно для обороноспособности, но эта сумма меньше, чем Киеву обошелся ремонт Кольцевой дороги.

Какую сумму Запорожский городской совет выделил на нужды Вооруженных сил Украины, Новини.LIVE узнало в ответ на запрос.

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Бюджет на ВСУ

Объем расходов Запорожского городского территориального общества на 2023 год составляет 10 180,0 млн грн.

Согласно предоставленной информации, в Запорожье утверждена Программа поддержки обороноспособности и обеспечения безопасности и правопорядка в городе Запорожье на 2023 год. В рамках этой программы осуществляется поддержка подразделений ВСУ и других силовых структур.

Объем программы на 2023 год — 269,4 млн грн. По состоянию на 27 сентября 2023 на выполнение мероприятий программы уже израсходовано 193,7 млн грн.

Бюджет Запорожья
Бюджет Запорожья на 2023 год. Фото: Новини.LIVE

В целом, эти средства потратили на улучшение состояния оснащения и материально-технического обеспечения воинских частей и подразделений Минобороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

По данным городского совета, деньги пошли на приобретение автотранспорта, запасных частей, техники, топлива, специального оборудования, имущества вещевой службы, строительных материалов, проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций зданий, ремонтов и технического обслуживания автомобилей.

КГГА в 2023 году выделила на строительство столичной Кольцевой дороги 872 миллиона гривен.

Напомним, ранее мы писали, сколько на ВСУ в 2023 году из местного бюджета выделили Николаев, Одесса и Черновцы.

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