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Втричі менше, ніж у Києві на дорогу: витрати Запоріжжя на ЗСУ у 2023 році

13 жовтня 2023 06:32
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бюджет Запоріжжя 2023: скільки пішло на ЗСУ
Бюджет Запоріжжя на армію. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Усі міські ради під час війни не можуть прямо фінансувати ЗСУ, але можуть робити субвенції в державний бюджет для потреб армії. У прифронтовому Запоріжжі з бюджету на 2023 рік частину коштів виділили саме для обороноздатності, але ця сума менша, ніж Києву обійшовся ремонт Кільцевої дороги. 

Яку суму Запорізька міська рада виділила на потреби Збройних сил України, Новини.LIVE дізналося у відповідь на запит. 

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Бюджет на ЗСУ 

Обсяг видатків Запорізької міської територіальної громади на 2023 рік становить 10 180,0 млн грн. 

Згідно з наданою інформацією, у Запоріжжі затверджена Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя на 2023 рік. В рамках цієї програми відбувається підтримка підрозділів ЗСУ та інших силових структур. 

Обсяг програми на 2023 рік — 269,4 млн грн. Станом на 27 вересня 2023 року на виконання заходів програми вже витрачено 193,7 млн грн. 

Бюджет Запорожья
Бюджет Запоріжжя на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE

Загалом ці кошти витратили на покращення стану оснащення та матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів Міноборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби. 

За даними міської ради, гроші пішли на придбання автотранспорту, запасних частин, техніки, палива, спеціального обладнання, майна речової служби, будівельних матеріалів, проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій будівель, ремонтів та технічного обслуговування автомобілів тощо. 

Додамо, КМДА у 2023 році виділила на будівництво столичної Кільцевої дороги 872 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки на ЗСУ у 2023 році з місцевого бюджету виділили Миколаїв, Одеса та Чернівці.  

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