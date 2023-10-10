Бюджет Миколаєва 2023: скільки витратили на ЗСУ

Менше, ніж на зарплати держслужбовців: скільки Миколаїв витратив на ЗСУ у 2023 році
Частина видатків з бюджету Миколаєва на 2023 рік пішла на армію, зокрема на харчування для ТРО та житло для військових ЗСУ.
Скільки грошей на армію виділили з місцевого бюджету Миколаєва і на що саме, Новини.LIVE дізналося в Миколаївській міській раді у відповідь на запит.
Згідно з наданою інформацією, видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік затверджені у сумі 5 117,1 млн грн. З них громада виділяє гроші на ЗСУ шляхом передачі субвенції з бюджету міста державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку.
Бюджет міста Миколаєва
Із загального бюджету міста на фінансування сил оборони Миколаєва у 2023 році було спрямовано 474,4 млн грн. З них:
- 229,6 млн грн — на покращення матеріально-технічної бази;
- 14,8 млн грн — на харчування підрозділів ТРО;
- 30,0 млн грн — на виконання суспільно важливих завдань щодо забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, охорони важливих об'єктів і комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури.
Також додамо, що за перше півріччя 2023 року, за даними публічного звіту про виконання бюджету, Миколаїв з бюджету виділив на заробітну плату державним службовцям з нарахуваннями 1 043,9 млн грн (46,3% від загального обсягу видатків).
Раніше ми писали, що Одеська міська рада з бюджету міста на 2023 рік частину коштів витратила на армію — майже 900 млн грн. З них понад половину грошей становить стаття витрат, яка містить гроші на загальну мобілізацію.