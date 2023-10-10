Бюджет Николаева 2023: сколько потратили на ВСУ

Бюджет Николаева на 2023 год. Фото: Новини.LIVE

Часть расходов из бюджета Николаева на 2023 год пошли на армию, в частности на питание для ТРО и жилье для военных ВСУ.

Сколько денег на армию выделили из местного бюджета Николаева и на что, Новини.LIVE узнало в Николаевском городском совете в ответ на запрос.

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Согласно предоставленной информации, расходы бюджета Николаевского городской территориальной громады на 2023 год утверждены в сумме 5 117,1 млн грн. Из них громада выделяет деньги на ВСУ путем передачи субвенции из бюджета города государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического развития.

Бюджет города Николаева

Из общего бюджета города на финансирование сил обороны Николаева в 2023 году было направлено 474,4 млн грн. Из них:

229,6 млн грн — на улучшение материально-технической базы;

14,8 млн грн — на питание подразделений ТРО;

30,0 млн грн — на выполнение общественно важных задач по обеспечению условий безопасного функционирования органов государственной власти, органов местного самоуправления, охраны важных объектов и коммуникаций, других критически важных объектов инфраструктуры.

Бюджет Николаева. Фото: Новини.LIVE

Также добавим, что за первое полугодие 2023 года, по данным публичного отчета о выполнении бюджета, Николаев из бюджета выделил на заработную плату государственным служащим с начислениями 1 043,9 млн грн (46,3% от общего объема расходов).

Ранее мы писали, что Одесский городской совет из бюджета города на 2023 год часть средств потратил на армию, почти 900 млн грн. Из них более половины денег составляет статья расходов, содержащая деньги на общую мобилизацию.