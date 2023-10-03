Скільки Одеса витратила на ЗСУ з початку війни - ексклюзив

Бюджет міста Одеси на 2023 рік: скільки пішло на армію. Фото: Новини.LIVE

Одеська міська рада з бюджету міста на 2023 рік частину коштів витратила на армію — майже 900 млн грн. З них понад половину грошей становить стаття витрат, яка містить гроші на загальну мобілізацію.

Скільки грошей на армію виділили з місцевого бюджету Одеси і на що саме, Новини.LIVE дізналося в Департаменті фінансів Одеської міської ради у відповідь на запит.

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Згідно з інформацією, обсяг бюджету Одеської міської територіальної громади на 2023 рік становить: видатки — 11 441 177 828 грн, доходи — 10 907 089 600 грн.

Бюджет міста Одеси

З загального бюджету міста з січня по вересень було виділено гроші на посилення обороноздатності і безпеки держави. Ці видатки за девять місяців становили 897 088 831 грн.

Гроші були витрачені на реалізацію заходів з:

сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси — 443 097 851 грн;

загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності (матеріально-технічна допомога військовим частинам Збройних Сил України, ДСНС, Національної поліції, тощо) — 453 990 980 грн.

Бюджет Одеси на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що витрати на заходи загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії РФ місцева влада проводить за бюджетною програмою ''Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів'' (КПКВКМБ 2219800) у вигляді міжбюджетного трансферту до державного бюджету. Про це Новини.LIVE також дізналося з офіційної відповіді відомства.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Згідно з даними Prozorro, вартість реконструкції розв’язки з будівництвом нового шляхопроводу — 934 млн гривень.