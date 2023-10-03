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Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

3 октября 2023 21:41
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Сколько Одесса потратила на ВСУ с начала войны – эксклюзив
Бюджет города Одессы на 2023 год: сколько ушло на армию Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Одесский городской совет из бюджета города на 2023 год часть средств потратил на армию — почти 900 млн грн. Из них более половины денег составляет статья расходов, которая включает деньги на общую мобилизацию.

Сколько денег на армию выделили из местного бюджета Одессы и на что, Новини.LIVE узнало в Департаменте финансов Одесского городского совета в ответ на запрос.

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Согласно информации, объем бюджета Одесского городского территориального общества на 2023 год составляет: расходы — 11 441 177 828 грн, доходы — 10 907 089 600 грн.

Бюджет города Одессы

Из общего бюджета города с января по сентябрь были выделены деньги на усиление обороноспособности и безопасности государства. Эти расходы за девять месяцев составили 897 088 831 грн.

Деньги были потрачены на реализацию мероприятий по:

  • содействие развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной громады города Одессы — 443 097 851 грн;
  • общей мобилизации и с целью отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности (материально-техническая помощь военным частям Вооруженных сил Украины, ГСЧС, Национальной полиции и т.п.) — 453 990 980.
Бюджет Одессы
Бюджет Одесса на 2023 год. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что расходы на мероприятия общей мобилизации и в целях отражения вооруженной агрессии РФ местные власти проводят по бюджетной программе "Субвенция из местного бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического развития регионов" (КПКВКМБ 2219800) в виде межбюджетного трансферта в государственный бюджет. Об этом Новини.LIVE также узнало из официального ответа ведомства.

Напомним, в Киеве 30 сентября произошел обвал Дегтяровского моста на Шулявке. Согласно данным Prozorro, стоимость реконструкции развязки со строительством нового путепровода — 934 млн гривен.

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