Эффект домино: технический журналист рассказал, как произошел обвал Дегтяревского моста

Технический журналист Павел Авдокушин. Фото: скриншот

В субботу, 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Об этом сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

Как произошел обвал моста

По словам Авдокушина, все произошло мгновенно. Он не видел никаких отклонений и на какую-то минуту отвернулся. Вдруг стало очень громко, и когда он повернул свой взгляд на мост, то увидел, что опора выгибается в разные стороны, а потом начала ломаться.

"Когда она сломалась, то получается физика. Она висела на стропах и начала складываться, и балки начали биться друг о друга. Пошел эффект домино. Балка одна за другой начали падать", — сказал он.

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, что в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.

