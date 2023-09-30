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Эффект домино: технический журналист рассказал, как произошел обвал Дегтяревского моста

30 сентября 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эффект домино: технический журналист рассказал, как произошел обвал Дегтяревского моста
Технический журналист Павел Авдокушин. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Об этом сообщают Новини.LIVE

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Как произошел обвал моста

По словам Авдокушина, все произошло мгновенно. Он не видел никаких отклонений и на какую-то минуту отвернулся. Вдруг стало очень громко, и  когда он повернул свой взгляд на мост, то увидел, что опора выгибается в разные стороны, а потом начала ломаться.

"Когда она сломалась, то получается физика. Она висела на стропах и начала складываться, и балки начали биться друг о друга. Пошел эффект домино. Балка одна за другой начали падать", — сказал он.

мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дегтяревский мост
Обвал Дегтяревского моста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, что в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.
 

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