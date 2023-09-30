Эффект домино: технический журналист рассказал, как произошел обвал Дегтяревского моста
В субботу, 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.
Об этом сообщают Новини.LIVE
Как произошел обвал моста
По словам Авдокушина, все произошло мгновенно. Он не видел никаких отклонений и на какую-то минуту отвернулся. Вдруг стало очень громко, и когда он повернул свой взгляд на мост, то увидел, что опора выгибается в разные стороны, а потом начала ломаться.
"Когда она сломалась, то получается физика. Она висела на стропах и начала складываться, и балки начали биться друг о друга. Пошел эффект домино. Балка одна за другой начали падать", — сказал он.
Напомним, что в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.