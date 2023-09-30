Ефект доміно: технічний журналіст розповів, як стався обвал Дегтярівського мосту
У суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.
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Як стався обвал мосту
За словами Авдокушина, все сталося миттєво. Він не бачив жодних відхилень і на якусь мить відвернувся. Раптом стало дуже галасно, і коли він повернув свій погляд на міст, то побачив, що опора вигинається на різні боки, а потім почала ламатися.
"Коли вона зламалася, то виходить фізика. Вона висіла на стропах і почала складатися, і балки почали битися одна об одну. Пішов ефект доміно. Балки одна за одною почали падати", — сказав він.
Нагадаємо, що в суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дігтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.