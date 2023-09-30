Ефект доміно: технічний журналіст розповів, як стався обвал Дегтярівського мосту

Технічний журналіст Павло Авдокушин. Фото: скриншот

У суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Як стався обвал мосту

За словами Авдокушина, все сталося миттєво. Він не бачив жодних відхилень і на якусь мить відвернувся. Раптом стало дуже галасно, і коли він повернув свій погляд на міст, то побачив, що опора вигинається на різні боки, а потім почала ламатися.

"Коли вона зламалася, то виходить фізика. Вона висіла на стропах і почала складатися, і балки почали битися одна об одну. Пішов ефект доміно. Балки одна за одною почали падати", — сказав він.

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що в суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дігтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.