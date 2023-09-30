Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Ефект доміно: технічний журналіст розповів, як стався обвал Дегтярівського мосту arrow

Ефект доміно: технічний журналіст розповів, як стався обвал Дегтярівського мосту

30 вересня 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ефект доміно: технічний журналіст розповів, як стався обвал Дегтярівського мосту
Технічний журналіст Павло Авдокушин. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Про це повідомляють Новини.LIVE

Читайте також:

Як стався обвал мосту

За словами Авдокушина, все сталося миттєво. Він не бачив жодних відхилень і на якусь мить відвернувся. Раптом стало дуже галасно, і коли він повернув свій погляд на міст, то побачив, що опора вигинається на різні боки, а потім почала ламатися.

"Коли вона зламалася, то виходить фізика. Вона висіла на стропах і почала складатися, і балки почали битися одна об одну. Пішов ефект доміно. Балки одна за одною почали падати", — сказав він.

міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Дігтярівський міст
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що в суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дігтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз