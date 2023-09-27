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"Она была у меня на бэквокале": EL Кравчук шокирован поведением Лорак и Повалий в России

27 сентября 2023 15:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Она была у меня на бэквокале": EL Кравчук шокирован поведением Лорак и Повалий в России
Певец EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Известный певец EL Кравчук вспомнил о сотрудничестве с Таисией Повалий. Артист признается, было время, когда он должен был подстраиваться под запрос аудитории и идти на компромисс с самим собой.

Об этом EL Кравчук рассказал в эксклюзиве Новини.LIVE.

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Все обнулилось

EL Кравчук признается, что в 1990-х годах петь на украинском было нормой. Но с начала 2000-х годов появился тренд на песни на русском. Артист понимал, что отвечает за собственный коллектив, и ему приходилось идти на компромисс, который, к сожалению, стоил войны. EL Кравчук просит прощения у всех, что шел на это в то время, но сейчас, говорит артист, таких компромиссов нет.

"Украинский шоу-бизнес всегда шел своим путем. Иногда этот путь мне не очень нравился, он был очень такой коммерческий, все должны петь на русском, и этот период я не очень люблю. Но я считаю сейчас период возрождения, возможность петь на своем языке, показывать несокрушимость нашего духа, и война ― это ужасная эмоция, которую мы все испытываем, но благодаря именно этой экстремальной войне мы сплотились, стали одним целым, поверили в нашу культуру и в украинскую песню. Заговорили на украинском. Я еще в далеком 1994 году решил петь на украинском, хотя общался в жизни на русском", — поделился EL Кравчук.

Есть ли будущее у украинских звезд, оставшихся работать в России, артист затрудняется ответить.

"Будущее зависит от музыки, которую будут петь, возможно, и у Ани Лорак появится какая-то шедевральная песня, которую будут петь. Но в душе, не знаю, как это можно принять, понять, для меня это невозможно. Таисия Повалий, как так можно себя вести?! Повалий пела в песне "Доля" у меня на бэквокале бесплатно. Я понимаю, что она знает, что такое добро и зло, а получается — нет. Пожалуй, деньги, или обстоятельства изменилось. Меня шокирует это, я не воспринимаю", — поделился EL Кравчук.

 

По словам артиста, сегодня все обнулилось, все звезды стали равны и начинают сначала в тех сложных условиях, которые имеют. Ведь "артисты знают, как тяжело сегодня жить. Должны петь, дарить 30 минут мира, а хочется взять автомат и стрелять".

Напомним, блогер Монро прокомментировала украинизацию шоубизнеса.

Ранее Макс Барских перепел свой хит на украинском.

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