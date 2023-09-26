Слава Дьомін розповів про долю артистів, які співатимуть російською

Ведучий Слава Дьомін. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Відомий ведучий Слава Дьомін поділився думками щодо творчості російською українських артистів. Блогер зазначив, що майбутнього у тих, хто співатиме мовою країни-агресора, немає.

Про це Дьомін розповів в ексклюзиві Новини.LIVE.

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"Якщо артист заспіває російською, він музичний труп"

Після початку повномасштабного вторгнення більшість українських артистів почали перекладати свої російськомовні пісні українською. Музиканти активно записують нові альбоми українською.

"Якщо артист заспіває російською, він музичний труп. Зараз нікому не потрібна російськомовна музика. Якщо раптом якийсь артист захоче зробити російською мовою пісню, він це зробить виключно для себе і вона не буде популярною", — переконаний Дьомін.

За словами ведучого, українські музиканти сьогодні гідно перекладають свої пісні українською.

"Я тільки "за", нехай більше перекладають. Наприклад, Барських, він переклав всі свої хіти, і це кайфово слухається, дає новий подих пісням, — говорить Дьомін та додає, що раніше українські артисти співали російською, тому що був запит від аудиторії. — Вони підлаштовувалися під аудиторію, яка в більшості слухала російськомовну музику. У нас був комплекс меншовартості, на жаль. Але слав Богу, за ці півтора роки ми змінилися і перестали бути з цим комплексом".

Раніше Макс Барських висловився про українізацію своєї творчості.

Нагадаємо, Макс Барських переспівав свій хіт українською.