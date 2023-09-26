Слава Демин рассказал о судьбе артистов, которые будут петь на русском

Ведущий Слава Демин. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Известный ведущий Слава Демин поделился мнением о русскоязычном творчестве украинских артистов. Блогер отметил, что будущего у тех, кто будет петь на языке страны-агрессора, нет.

Об этом Демин рассказал в эксклюзиве Новини.LIVE.

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"Если артист споет на русском, он музыкальный труп"

После начала полномасштабного вторжения большинство украинских артистов начали переводить свои русскоязычные песни на украинский. Музыканты активно записывают новые альбомы на украинском.

"Если артист споет на русском, он музыкальный труп. Сейчас никому не нужна русскоязычная музыка. Если вдруг какой-нибудь артист захочет сделать на русском языке песню, он это сделает исключительно для себя и она не будет популярной", — убежден Демин.

По словам ведущего, украинские музыканты сегодня достойно переводят свои песни на украинский.

"Я только "за", пусть больше переводят. Например, Барских, он перевел все свои хиты, и это кайфово слушается, дает новое дыхание песням, — говорит Демин и добавляет, что раньше украинские артисты пели на русском, потому что был запрос от аудитории. — Они подстраивались под аудиторию, которая в большинстве слушала русскоязычную музыку. У нас был комплекс неполноценности, к сожалению. Но слава Богу, за эти полтора года мы изменились и перестали быть с этим комплексом".

Ранее Макс Барских высказался об украинизации своего творчества.

Напомним, Макс Барских перепел свой хит на украинском.