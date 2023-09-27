Блогерка Монро прокоментувала українізацію шоубізнесу

Блогерка Монро. Фото: instagram.com/monritta/

Відома блогерка Монро поділилася думками щодо майбутнього українських артистів, які будуть співати російською. Монро переконана, що на таких музикантів чекає негативний результат.

Про це Монро розповіла в ексклюзиві Новини.LIVE.

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Українізація — це логічний процес

Монро зазначила, що сама перейшла на українську вже давно. Блогерка стверджує, о це був свідомий процес.

"Українізація — це логічний і поступовий процес. Мені все подобається, тому що я поступово українізувалася, з 2014 я розуміла, а з 2019 — дуже активно почала діяти. Для мене це було природньо", — поділилася блогерка.

А українського артиста, який задумає випуск пісні російською чекаю сумні перспективи.

"Реліз мертвий буде, артист зрозуміє, що він не правий. Це будуть слухати, але буде величезна хвиля хейту, артист довбо*об, інакше не можу його охарактеризувати — в світі випускати пісні російською, живучі в Україні, будучі українцем. Далі він зрозуміє і буде випускати пісні англійською, іспанською, але не російською", — коментує Монро.

Раніше Макс Барських висловився про українізацію своєї творчості.

Нагадаємо, Макс Барських переспівав свій хіт українською.