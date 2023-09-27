Блогерка Монро прокоментувала українізацію шоубізнесу
Відома блогерка Монро поділилася думками щодо майбутнього українських артистів, які будуть співати російською. Монро переконана, що на таких музикантів чекає негативний результат.
Про це Монро розповіла в ексклюзиві Новини.LIVE.
Українізація — це логічний процес
Монро зазначила, що сама перейшла на українську вже давно. Блогерка стверджує, о це був свідомий процес.
"Українізація — це логічний і поступовий процес. Мені все подобається, тому що я поступово українізувалася, з 2014 я розуміла, а з 2019 — дуже активно почала діяти. Для мене це було природньо", — поділилася блогерка.
А українського артиста, який задумає випуск пісні російською чекаю сумні перспективи.
"Реліз мертвий буде, артист зрозуміє, що він не правий. Це будуть слухати, але буде величезна хвиля хейту, артист довбо*об, інакше не можу його охарактеризувати — в світі випускати пісні російською, живучі в Україні, будучі українцем. Далі він зрозуміє і буде випускати пісні англійською, іспанською, але не російською", — коментує Монро.
Раніше Макс Барських висловився про українізацію своєї творчості.
Нагадаємо, Макс Барських переспівав свій хіт українською.