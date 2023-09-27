Блогер Монро прокомментировала украинизацию шоубизнеса

Блогер Монро. Фото: instagram.com/monritta/

Известная блогер Монро поделилась мнением о будущем украинских артистов, которые будут петь на русском языке. Монро убеждена, что таких музыкантов ожидает негативный результат.

Об этом Монро рассказала в эксклюзиве Новини.LIVE.

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Украинизация — это логический процесс

Монро отметила, что сама перешла на украинский уже давно. Блогер утверждает, что это был сознательный процесс.

"Украинизация — это логический и постепенный процесс. Мне все нравится, потому что я постепенно украинизировалась, с 2014-го я понимала, а с 2019-го — очень активно начала действовать. Для меня это было естественно", — поделилась блогер.

А вот украинского артиста, который задумает выпуск песни на русском, жду печальные перспективы.

"Релиз будет мертвым, артист поймет, что он не прав. Это будут слушать, но будет огромная волна хейта, артист долбо*об, иначе не могу его охарактеризовать — в мире выпускать песни на русском, живя в Украине, будучи украинцем. Дальше он поймет и будет выпускать песни на английском, испанском, но не на русском", — комментирует Монро.

Ранее Макс Барских высказался об украинизации своего творчества.

Напомним, Макс Барских перепел свой хит на украинском.