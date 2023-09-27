"Вона була у мене на беквокалі": EL Кравчук шокований поведінкою Лорак та Повалій в Росії

Співак EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk/

Відомий співак EL Кравчук пригадав співпрацю з Таїсією Повалій. Артист зізнається, були часи, коли він мав підстроюватися під запит аудиторії та йти на компроміс із самим собою.

Про це EL Кравчук розповів в ексклюзиві Новини.LIVE.

Читайте також:

Все обнулилося

EL Кравчук зізнається, що в 1990-х роках співати українською було нормою. Але з початку 2000-х років з’явився тренд на пісні російською. Артист розумів, що має відповідальність за власний колектив, йому доводилося йти на компроміс, який, на жаль, коштував війни. EL Кравчук просить вибачення у всіх за себе в ті часи, але зараз, говорить артист, таких компромісів немає.

"Український шоу-бізнес завжди йшов своїм шляхом. Інколи цей шлях мені не дуже подобався, він був дуже такий комерційний, всі мали співати російською, і цей період я не дуже люблю. Але я вважаю зараз період відродження, можливість співати своєю мовою, показувати незламність нашого духу, і війна ― це жахлива емоція, яку ми всі відчуваємо, але завдяки саме цій екстремальній війні ми згортувались, стали одним цілим, повірили в нашу культуру і в українську пісню. Заговорили українською. Я ще в далекому 1994 році вирішив співати українською, хоча спілкувався у житті російською", — поділився EL Кравчук.

Чи є майбутнє в українських зірок, які залишилися працювати в Росії, артист не може відповісти.

"Майбутнє залежить від музики, яку будуть співати, можливо і у Ані Лорак з'явиться якась шедевральна пісня, яку будуть співати. Але в душі, не знаю, як це можна прийняти, зрозуміти, для мене це неможливо. Таїсія Повалій, як так можна себе поводити?! Повалій співала у пісні "Доля" у мене на беквокалі безкоштовно. Я розумію, що вона знає, що таке добро і зло, а виходить ― ні. Мабуть, гроші, або обставини змінилися. Мене шокує це, я не сприймаю", — поділився EL Кравчук.

За словами артиста, сьогодні все обнулилося, всі зірки стали рівні і починають спочатку в тих складних умовах, які мають. Адже "артисти знають, як тяжко сьогодні жити. Мають співати, дарувати 30 хвилин миру, а хочеться взяти автомат і стріляти".

Нагадаємо, блогерка Монро прокоментувала українізацію шоубізнесу.

Раніше Макс Барських переспівав свій хіт українською.